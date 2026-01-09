為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    攜中國肉製品挨罰20萬！中客改居留證號想「躲債」 士林分署追回

    2026/01/09 13:21 記者劉詠韻／台北報導
    王姓義務人因違規攜帶豬肉製品入境，遭裁處20萬元罰鍰，經士林分署執行人員積極追查，成功全額徵起。示意圖。（資料照）

    王姓義務人因違規攜帶豬肉製品入境，遭裁處20萬元罰鍰，經士林分署執行人員積極追查，成功全額徵起。示意圖。（資料照）

    王姓旅客違規攜帶豬肉製品入境遭罰20萬元，因未繳納罰鍰，一度變更居留證號試圖規避執行。法務部行政執行署士林分署近期成功扣押其存款，順利全額徵起罰鍰，並呼籲民眾入出境務必遵守檢疫規定，切勿違規攜帶肉製品入境，以免觸法受罰。

    士林分署指出，王姓義務人先前自中國攜帶約1.6公斤加工豬肉製品入境，未依規定申請動植物檢疫，遭移送機關裁處新台幣20萬元罰鍰。由於王男逾期未繳，案件移送士林分署強制執行。

    執行過程中，士林分署持續清查王男名下財產，雖陸續執行部分金額，但仍未完全清償，考量王男為中國地區人民，若離境恐影響後續執行，分署依法對其實施限制出境措施，以確保公法債權。

    士林分署追查發現，王男於去年間已變更在台居留統一證號，導致原執行命令無法順利扣押。惟執行人員未因此放棄，重新比對其最新居留資料，查得新證號後即迅速核發執行命令，成功扣押其帳戶內存款19萬餘元，近期順利將剩餘罰鍰全數徵起。

    士林分署強調，隨著農曆年節將近，呼籲民眾入出境務必遵守檢疫規定，切勿違規攜帶肉製品入境，以免觸法受罰，共同守護國內防疫安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播