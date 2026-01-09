攜中國肉製品挨罰20萬！中客改居留證號想「躲債」 士林分署追回

王姓義務人因違規攜帶豬肉製品入境，遭裁處20萬元罰鍰，經士林分署執行人員積極追查，成功全額徵起。示意圖。（資料照）

王姓旅客違規攜帶豬肉製品入境遭罰20萬元，因未繳納罰鍰，一度變更居留證號試圖規避執行。法務部行政執行署士林分署近期成功扣押其存款，順利全額徵起罰鍰，並呼籲民眾入出境務必遵守檢疫規定，切勿違規攜帶肉製品入境，以免觸法受罰。

士林分署指出，王姓義務人先前自中國攜帶約1.6公斤加工豬肉製品入境，未依規定申請動植物檢疫，遭移送機關裁處新台幣20萬元罰鍰。由於王男逾期未繳，案件移送士林分署強制執行。

請繼續往下閱讀...

執行過程中，士林分署持續清查王男名下財產，雖陸續執行部分金額，但仍未完全清償，考量王男為中國地區人民，若離境恐影響後續執行，分署依法對其實施限制出境措施，以確保公法債權。

士林分署追查發現，王男於去年間已變更在台居留統一證號，導致原執行命令無法順利扣押。惟執行人員未因此放棄，重新比對其最新居留資料，查得新證號後即迅速核發執行命令，成功扣押其帳戶內存款19萬餘元，近期順利將剩餘罰鍰全數徵起。

士林分署強調，隨著農曆年節將近，呼籲民眾入出境務必遵守檢疫規定，切勿違規攜帶肉製品入境，以免觸法受罰，共同守護國內防疫安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法