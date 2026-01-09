餵毒拔牙、鐵鎚砸頭台中七期豪宅命案殘殺手段曝 主嫌跳針問「這句」審判長也聽不下去

檢方今天對殘忍虐殺許男致死的劉嫌求處無期。（資料照）

台中七期豪宅前年10月爆發震驚社會的凌虐命案，案件歷經連續5天國民法官審理期間，除發現死者許男有肺脂肪栓塞、橫紋肌溶解、外傷性神經損傷以及胃內容物嗆傷窒息等4大主因，再混合毒品作用致死，也逐步拼湊出許男遭受「十大酷刑」的恐怖過程，令人不寒而慄。

經查，主嫌劉世惠與許男因請款、傳播小姐費用等金錢問題爆發衝突，劉不但未選擇理性處理，反而夥同友人將許男拘禁在七期市政路豪宅內，命令其全身赤裸、待在陽台，隨後輪番施暴。鋁製球棒、榔頭、尖刀接連上陣，甚至強迫餵食毒品、以老虎鉗拔牙，暴力手段層層升高，宛如對人施以酷刑。

庭訊中曝光的對話內容更顯示，施暴者心態冷血，曾對外誇口「不想太早玩死他」、「門牙被拔光、四肢都打斷了」，主嫌卻辯稱只是吸毒後與傳播小姐聊天吹牛，語氣誇張，試圖淡化犯行，檢方則痛批，這些話語正凸顯其將暴力視為娛樂，毫無人性底線。

法醫出庭作證指出，許男死因並非單一外傷，而是長時間重擊造成的肺脂肪栓塞、橫紋肌溶解、外傷性神經損傷，再加上多種毒品交互作用，屬「多重傷害疊加致死」，即便外表未見大量骨折，體內器官早已嚴重崩壞，顯示凌虐強度與時間之長。

令人側目的是，主嫌在法庭上反覆追問「生殖器2公分傷勢會不會致命」、「辣椒吸入是否會死人」，問題瑣碎又偏離重點，連審判長都當庭制止，直言「你的問題怎麼這麼複雜？」庭內氣氛一度凝重。

檢方另指出，事發後眾人並未立即求救，反而拍攝影片、清理現場，甚至替昏迷的許男戴上智慧手錶測心跳，自稱進行急救，卻缺乏任何專業處置；而此披著「救人」外衣的延宕行為，最終仍換不回一條性命，也留下難以抹去的血腥印記。

