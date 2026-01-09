為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    餵毒拔牙、鐵鎚砸頭台中七期豪宅命案殘殺手段曝 主嫌跳針問「這句」審判長也聽不下去

    2026/01/09 14:08 記者許國楨／台中報導
    檢方今天對殘忍虐殺許男致死的劉嫌求處無期。（資料照）

    檢方今天對殘忍虐殺許男致死的劉嫌求處無期。（資料照）

    台中七期豪宅前年10月爆發震驚社會的凌虐命案，案件歷經連續5天國民法官審理期間，除發現死者許男有肺脂肪栓塞、橫紋肌溶解、外傷性神經損傷以及胃內容物嗆傷窒息等4大主因，再混合毒品作用致死，也逐步拼湊出許男遭受「十大酷刑」的恐怖過程，令人不寒而慄。

    經查，主嫌劉世惠與許男因請款、傳播小姐費用等金錢問題爆發衝突，劉不但未選擇理性處理，反而夥同友人將許男拘禁在七期市政路豪宅內，命令其全身赤裸、待在陽台，隨後輪番施暴。鋁製球棒、榔頭、尖刀接連上陣，甚至強迫餵食毒品、以老虎鉗拔牙，暴力手段層層升高，宛如對人施以酷刑。

    庭訊中曝光的對話內容更顯示，施暴者心態冷血，曾對外誇口「不想太早玩死他」、「門牙被拔光、四肢都打斷了」，主嫌卻辯稱只是吸毒後與傳播小姐聊天吹牛，語氣誇張，試圖淡化犯行，檢方則痛批，這些話語正凸顯其將暴力視為娛樂，毫無人性底線。

    法醫出庭作證指出，許男死因並非單一外傷，而是長時間重擊造成的肺脂肪栓塞、橫紋肌溶解、外傷性神經損傷，再加上多種毒品交互作用，屬「多重傷害疊加致死」，即便外表未見大量骨折，體內器官早已嚴重崩壞，顯示凌虐強度與時間之長。

    令人側目的是，主嫌在法庭上反覆追問「生殖器2公分傷勢會不會致命」、「辣椒吸入是否會死人」，問題瑣碎又偏離重點，連審判長都當庭制止，直言「你的問題怎麼這麼複雜？」庭內氣氛一度凝重。

    檢方另指出，事發後眾人並未立即求救，反而拍攝影片、清理現場，甚至替昏迷的許男戴上智慧手錶測心跳，自稱進行急救，卻缺乏任何專業處置；而此披著「救人」外衣的延宕行為，最終仍換不回一條性命，也留下難以抹去的血腥印記。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播