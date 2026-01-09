涉走私54公斤大麻花 調查局與泰國合作押解主嫌今返台

調查局與泰國移民局協力合作，今日將涉嫌走私毒品的陳縱緯從泰國曼谷搭機返台。（調查局提供）

涉嫌走私54公斤大麻花的毒犯陳縱緯，棄保潛逃藏匿於泰國被通緝，調查局與泰國移民局協力合作，今日將陳嫌從泰國曼谷搭機返台歸案。

調查局指出，陳嫌涉嫌於2021年間加拿大訂購毛重約54.334公斤第2級毒品大麻花110包，以海運貨櫃申報的「楓木板」做為掩飾夾藏，企圖闖關，所幸，財政部關務署基隆關即時攔截，並函移調查局局航業調查處基隆調查站偵辦，基隆地檢署調查後於2022年2月間將陳嫌起訴，怎料，陳嫌竟於同年8月法院審理期間潛逃出境，基檢於2024年8月9日對陳嫌發布通緝，調查局去年4月間也將陳嫌提列為外逃對象。

調查局指出，經調查局駐泰國法務秘書請求泰國執法機關協緝查知，陳嫌於去年11月間因泰國簽證期滿，至移民局提出延簽申請時遭緝獲，送往泰國曼谷移民局外國人拘留中心留置等待遣返。

調查局表示，陳嫌雖一度拒絕配合回台面對司法，試圖拖延遣返作業，經調查局駐泰國法務秘書與泰方多次聯繫協調，由調查局派員赴泰執行押解戒護任務，將於今日下午3時30分搭乘中華航空班機返回桃園機場，屆時將由航業調查處基隆調查站調查官依法逮捕並解送基檢歸案。

