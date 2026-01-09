為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    涉走私54公斤大麻花 調查局與泰國合作押解主嫌今返台

    2026/01/09 13:01 記者王定傳／台北報導
    調查局與泰國移民局協力合作，今日將涉嫌走私毒品的陳縱緯從泰國曼谷搭機返台。（調查局提供）

    調查局與泰國移民局協力合作，今日將涉嫌走私毒品的陳縱緯從泰國曼谷搭機返台。（調查局提供）

    涉嫌走私54公斤大麻花的毒犯陳縱緯，棄保潛逃藏匿於泰國被通緝，調查局與泰國移民局協力合作，今日將陳嫌從泰國曼谷搭機返台歸案。

    調查局指出，陳嫌涉嫌於2021年間加拿大訂購毛重約54.334公斤第2級毒品大麻花110包，以海運貨櫃申報的「楓木板」做為掩飾夾藏，企圖闖關，所幸，財政部關務署基隆關即時攔截，並函移調查局局航業調查處基隆調查站偵辦，基隆地檢署調查後於2022年2月間將陳嫌起訴，怎料，陳嫌竟於同年8月法院審理期間潛逃出境，基檢於2024年8月9日對陳嫌發布通緝，調查局去年4月間也將陳嫌提列為外逃對象。

    調查局指出，經調查局駐泰國法務秘書請求泰國執法機關協緝查知，陳嫌於去年11月間因泰國簽證期滿，至移民局提出延簽申請時遭緝獲，送往泰國曼谷移民局外國人拘留中心留置等待遣返。

    調查局表示，陳嫌雖一度拒絕配合回台面對司法，試圖拖延遣返作業，經調查局駐泰國法務秘書與泰方多次聯繫協調，由調查局派員赴泰執行押解戒護任務，將於今日下午3時30分搭乘中華航空班機返回桃園機場，屆時將由航業調查處基隆調查站調查官依法逮捕並解送基檢歸案。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播