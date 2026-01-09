31歲男子IG曬槍發表恐嚇文字 下場慘了

雲林31歲吳男在個人IG上PO出槍枝照片，及具有威脅的文字，雲林地檢署依涉恐嚇公眾罪等罪嫌偵辦。（雲林地檢署提供）

雲林31歲吳姓男子日前在個人IG公開PO槍枝照片，且發表「○你媽X您娘」涉及恐嚇公眾文字內容，雲林地檢署指揮雲林縣警察局蒐證後將吳男拘提到案，查扣1把改造克拉克手槍及子彈4顆，訊後依涉犯恐嚇公眾罪、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌聲請羈押，法院裁定20萬元交保。

去年12月19日台北捷運發生隨機攻擊事件，雲林地檢署隨即成立「防範恐怖攻擊應變小組」，針對涉及恐嚇、危害公眾案件加強查辦，日前在IG發現吳男PO槍枝照片，並在限時動態中附加「○你媽X您娘」等具威脅性文字內容，即成立專案小組蒐證。

請繼續往下閱讀...

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁表示，專案小組在1月7日執行搜索，當場查扣手槍1把、子彈4顆，拘提吳男到案，調查發現，吳男2023年間與桃園市某幫派成員發生糾紛，為防被對方循線尋仇，槍枝及子彈是在當時友人給的。

朱啟仁指出，吳男的行為已逾越言論自由界限，且涉犯恐嚇公眾罪、槍砲彈藥刀械管制條例，且有逃亡及反覆犯罪之虞，向法院聲請羈押，法院審理後裁定20萬元交保，地檢署收到裁定書將研議是否提抗告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法