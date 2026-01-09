為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    31歲男子IG曬槍發表恐嚇文字 下場慘了

    2026/01/09 12:43 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林31歲吳男在個人IG上PO出槍枝照片，及具有威脅的文字，雲林地檢署依涉恐嚇公眾罪等罪嫌偵辦。（雲林地檢署提供）

    雲林31歲吳男在個人IG上PO出槍枝照片，及具有威脅的文字，雲林地檢署依涉恐嚇公眾罪等罪嫌偵辦。（雲林地檢署提供）

    雲林31歲吳姓男子日前在個人IG公開PO槍枝照片，且發表「○你媽X您娘」涉及恐嚇公眾文字內容，雲林地檢署指揮雲林縣警察局蒐證後將吳男拘提到案，查扣1把改造克拉克手槍及子彈4顆，訊後依涉犯恐嚇公眾罪、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌聲請羈押，法院裁定20萬元交保。

    去年12月19日台北捷運發生隨機攻擊事件，雲林地檢署隨即成立「防範恐怖攻擊應變小組」，針對涉及恐嚇、危害公眾案件加強查辦，日前在IG發現吳男PO槍枝照片，並在限時動態中附加「○你媽X您娘」等具威脅性文字內容，即成立專案小組蒐證。

    雲林地檢署主任檢察官朱啟仁表示，專案小組在1月7日執行搜索，當場查扣手槍1把、子彈4顆，拘提吳男到案，調查發現，吳男2023年間與桃園市某幫派成員發生糾紛，為防被對方循線尋仇，槍枝及子彈是在當時友人給的。

    朱啟仁指出，吳男的行為已逾越言論自由界限，且涉犯恐嚇公眾罪、槍砲彈藥刀械管制條例，且有逃亡及反覆犯罪之虞，向法院聲請羈押，法院審理後裁定20萬元交保，地檢署收到裁定書將研議是否提抗告。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播