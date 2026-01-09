台東縣119消防節大會 救護、搜救犬、科技救災3新分隊成立

台東縣消防局成立3新分隊，未來專業分工更細膩。（記者劉人瑋攝）

台東縣消防局今在該局舉行119消防節慶祝大會，由縣長饒慶鈴主持消防授階儀式並表揚消防與義消楷模；此外今天成軍的台東救護分隊、搜救犬分隊及科技救災分隊，台東縣警義消在人力有限、轄區範圍又寬廣的情況下不僅提出好成績，如今編組成立嶄新且更專業的3隊，對未來執行任務品質可望有更突破性進展。

今有5位消防人員授階，為綜合企劃及安全衛生科長簡肇甫、成功大隊副大隊長沈煒翔、預防調查科秘書陳永峻、民力運用及訓練科秘書尤仁宏、綜合企劃及安全衛生科員楊博閎。

同時頒發警義消楷模，並舉行「台東救護分隊」、「科技救災分隊」及「搜救犬分隊」成軍授旗儀式，其中「台東救護分隊」配置14人、均已取得中或高級救護員證照，專責到院前緊急救護任務，透過專業救護人員配置與系統化訓練，提升緊急傷病患處置品質，爭取寶貴的黃金救援時間。

「科技救災分隊」配置4人，整合科技救災裝備、無人機、消防機器人、衛星通訊等技術與即時指揮需求，使救災現場資訊更精準、應變更有效率。

「搜救犬分隊」目前共有3人及5隻通過國家級認證的搜救犬，具備應對震災、山域迷失及倒塌建築等多元任務能力。

其中，搜救犬 Jodie 更在此次花蓮光復地區救援任務中，展現優異實戰能力。搜救犬分隊平時透過專業訓練、跨區聯合演練及夜間搜索模擬，持續提升搜索效率，成為災害現場不可或缺的重要救援力量。

消防節前，為警消進行授階並頒發消防楷模。（記者劉人瑋攝）

搜救犬最為吸睛，但無論旁人如何注視，牠的眼中只有飼主，服從度十分高。（記者劉人瑋攝）

