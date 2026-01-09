為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    找到了！79歲夫緊攬迷路失智妻 清晨寒風中街頭這一幕好暖

    2026/01/09 12:30 記者許國楨／台中報導
    妻子挽住丈夫依偎一旁，場面溫馨動人。（警方提供）

    妻子挽住丈夫依偎一旁，場面溫馨動人。（警方提供）

    「找到了就好、快回家。」清晨寒風中，79歲的丈夫快步上前，緊緊牽住失智迷路的妻子，將她攬在身旁不肯放手，妻子也自然地依偎在老伴肩頭，兩人相視無語，卻流露出多年相守的默契與安心，這一幕，發生在協尋警方陪同下的重逢現場，也讓在場員警與民眾都感到暖心。

    強烈冷氣團南下，台中市清晨氣溫驟降，7日清晨這對結縭多年的老夫妻仍維持外出散步的習慣，由於77林姓妻子患有失智症，平時由丈夫細心照顧陪伴，當時兩人一前一後行走，丈夫原以為一如往常，沒想到走到一半回頭查看，卻驚覺妻子不見蹤影，讓他當場慌了手腳。

    丈夫在附近街道來回尋找，內心既焦急又自責，不斷回想是否哪個轉彎沒注意到，深怕妻子在寒風中迷失方向，卻怎麼找也找不到人，同一時間，台中市第二分局育才派出所也接獲民眾通報，北區東成三街有一名老婆婆疑似迷路，員警黃世霖、陳倚文趕抵現場，發現老婦街頭徘徊，只能斷續說出姓名，對住址、家人等資訊皆無法清楚說明。

    警方耐心與老婦對話，從零碎線索中拼湊資料，再透過警政系統查詢比對，終於確認其身分，並聯繫上正在焦急尋人的丈夫，遠遠看到愛妻在警方陪同下出現，瞬間鬆了一口氣，並快步上前牽住她的手，妻子也挽住丈夫依偎一旁，場面溫馨動人。

    警方最後以警車將老夫妻送回家。（警方提供）

    警方最後以警車將老夫妻送回家。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播