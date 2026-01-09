找到了！79歲夫緊攬迷路失智妻 清晨寒風中街頭這一幕好暖

妻子挽住丈夫依偎一旁，場面溫馨動人。（警方提供）

「找到了就好、快回家。」清晨寒風中，79歲的丈夫快步上前，緊緊牽住失智迷路的妻子，將她攬在身旁不肯放手，妻子也自然地依偎在老伴肩頭，兩人相視無語，卻流露出多年相守的默契與安心，這一幕，發生在協尋警方陪同下的重逢現場，也讓在場員警與民眾都感到暖心。

強烈冷氣團南下，台中市清晨氣溫驟降，7日清晨這對結縭多年的老夫妻仍維持外出散步的習慣，由於77林姓妻子患有失智症，平時由丈夫細心照顧陪伴，當時兩人一前一後行走，丈夫原以為一如往常，沒想到走到一半回頭查看，卻驚覺妻子不見蹤影，讓他當場慌了手腳。

丈夫在附近街道來回尋找，內心既焦急又自責，不斷回想是否哪個轉彎沒注意到，深怕妻子在寒風中迷失方向，卻怎麼找也找不到人，同一時間，台中市第二分局育才派出所也接獲民眾通報，北區東成三街有一名老婆婆疑似迷路，員警黃世霖、陳倚文趕抵現場，發現老婦街頭徘徊，只能斷續說出姓名，對住址、家人等資訊皆無法清楚說明。

警方耐心與老婦對話，從零碎線索中拼湊資料，再透過警政系統查詢比對，終於確認其身分，並聯繫上正在焦急尋人的丈夫，遠遠看到愛妻在警方陪同下出現，瞬間鬆了一口氣，並快步上前牽住她的手，妻子也挽住丈夫依偎一旁，場面溫馨動人。

警方最後以警車將老夫妻送回家。（警方提供）

