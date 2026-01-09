偷車慣犯拒檢一路狂奔衝撞 中壢警開槍圍捕追7公里逮人

徐姓竊車慣犯拒檢還衝撞，中壢警方開槍圍捕一路追了7公里，才在平鎮將他拉出車外壓制。（警方提供）

桃園市徐姓男子8日晚間在中壢區永嘉街偷竊1輛轎車，失主報警，中壢警方前往高鐵南路周邊攔查，徐男不但拒檢還意圖衝撞員警，警方開槍射擊轎車左前輪，徐男仍駕車逃逸，一路追逐7公里，直到平鎮區文化路才被逮，逃逸過程中還擦撞1輛停等紅燈的機車，造成騎士右肩受傷。

徐男為慣竊，半年內偷了5輛汽車、1輛機車，連續犯罪行為不斷，警方詢後依竊盜、妨害公務等罪嫌將他送辦，並建請桃園地檢署聲請羈押。

中壢警分局中壢派出所8日晚間10點多接獲失主報案，指停放在永嘉街的轎車遭竊，警方調閱監視器發現，50歲徐姓男子駕駛贓車在高鐵南路周邊行駛，派員前往攔查，在高鐵南路四段、福達路一段路口看到贓車行進中，趨前攔下轎車盤查。

豈料徐男不配合警方攔查，還催油門意圖衝撞員警，警方開槍射擊轎車左前輪，但徐男不停車，持續駕車違規闖紅燈逃逸，往平鎮區方向前進，除中壢、興國派出所派員尾隨徐男外，警方也通報勤務中心實施攔截圍捕；徐男逃逸過程中，在平鎮區民族路二段準備右轉文化路時，擦撞停等紅燈的機車，騎士因此摔倒右肩受傷，幸無大礙。

由於轎車左前輪被射穿，胎皮脫落，徐男終於在平鎮區復旦路四段、長安路口被攔停，警方立即用警棍破窗，拉出徐男予以壓制。

警方訊後依竊盜、妨害公務、公共危險等罪嫌將徐男送辦，經查他過去半年竊取了5輛汽車、1輛機車，連續犯罪行為不斷，已建請桃園地檢署聲請羈押；另1名警員於追捕徐男過程中手部擦挫傷，無大礙。

徐姓男子駕駛的轎車左前輪胎皮脫落。（警方提供）

