為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    偷車慣犯拒檢一路狂奔衝撞 中壢警開槍圍捕追7公里逮人

    2026/01/09 12:38 記者周敏鴻／桃園報導
    徐姓竊車慣犯拒檢還衝撞，中壢警方開槍圍捕一路追了7公里，才在平鎮將他拉出車外壓制。（警方提供）

    徐姓竊車慣犯拒檢還衝撞，中壢警方開槍圍捕一路追了7公里，才在平鎮將他拉出車外壓制。（警方提供）

    桃園市徐姓男子8日晚間在中壢區永嘉街偷竊1輛轎車，失主報警，中壢警方前往高鐵南路周邊攔查，徐男不但拒檢還意圖衝撞員警，警方開槍射擊轎車左前輪，徐男仍駕車逃逸，一路追逐7公里，直到平鎮區文化路才被逮，逃逸過程中還擦撞1輛停等紅燈的機車，造成騎士右肩受傷。

    徐男為慣竊，半年內偷了5輛汽車、1輛機車，連續犯罪行為不斷，警方詢後依竊盜、妨害公務等罪嫌將他送辦，並建請桃園地檢署聲請羈押。

    中壢警分局中壢派出所8日晚間10點多接獲失主報案，指停放在永嘉街的轎車遭竊，警方調閱監視器發現，50歲徐姓男子駕駛贓車在高鐵南路周邊行駛，派員前往攔查，在高鐵南路四段、福達路一段路口看到贓車行進中，趨前攔下轎車盤查。

    豈料徐男不配合警方攔查，還催油門意圖衝撞員警，警方開槍射擊轎車左前輪，但徐男不停車，持續駕車違規闖紅燈逃逸，往平鎮區方向前進，除中壢、興國派出所派員尾隨徐男外，警方也通報勤務中心實施攔截圍捕；徐男逃逸過程中，在平鎮區民族路二段準備右轉文化路時，擦撞停等紅燈的機車，騎士因此摔倒右肩受傷，幸無大礙。

    由於轎車左前輪被射穿，胎皮脫落，徐男終於在平鎮區復旦路四段、長安路口被攔停，警方立即用警棍破窗，拉出徐男予以壓制。

    警方訊後依竊盜、妨害公務、公共危險等罪嫌將徐男送辦，經查他過去半年竊取了5輛汽車、1輛機車，連續犯罪行為不斷，已建請桃園地檢署聲請羈押；另1名警員於追捕徐男過程中手部擦挫傷，無大礙。

    徐姓男子駕駛的轎車左前輪胎皮脫落。（警方提供）

    徐姓男子駕駛的轎車左前輪胎皮脫落。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播