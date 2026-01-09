控黃國昌誤導「塞鐵釘恐嚇記者」 鏡傳媒提告加重誹謗

鏡傳媒提出自訴，控告黃國昌涉刑事加重誹謗罪，台北地院今召開準備程序庭，黃未到庭。（資料照）

民眾黨主席黃國昌去年被爆料組狗仔集團跟拍政敵，並質疑其資金來源，黃國昌去年10月1日受訪時，反問精鏡傳媒集團（鏡傳媒）有8億元資金來自海外，從海外避稅天堂的紙上公司匯到台灣，黃並指涉一名陳姓記者因追弊，其父的車輛油箱被塞滿鐵釘；鏡傳媒認為黃國昌所言不實，還故意將該記者先前報導職籃鋼鐵人隊資金時的遭遇，與本案進行不當連結，誤導民眾以為是鏡傳媒恐嚇記者，故提出刑事自訴，控告黃國昌涉刑事加重誹謗罪，台北地院今召開準備程序庭，黃國昌未到庭，鏡傳媒的律師請法官依法處理。

黃國昌去年10月1日接受媒體採訪時表示，公益揭弊吹哨者保護協會收的所有捐款都有會計師認證，清清楚楚、乾乾淨淨，民進黨立委若有興趣這種海外資金，「他們找錯對象了，海外資金他查得最清楚的，就是精鏡傳媒集團」。

請繼續往下閱讀...

黃國昌說，「精鏡集團虧了10幾億元，錢從哪來？最少有8億元資金從海外紙上公司，叫做一家MMG的公司以借款名義，從海外避稅天堂的紙上公司匯到台灣，請問那個避稅天堂紙上公司背後的資金來源是誰？是裴偉嗎？裴偉有8億嗎？不是，真的要追查來源不明的資金，民進黨人看著精鏡集團好好去查清楚啊。」

黃國昌接著說，「當初上報有一位非常有勇氣的記者叫做陳燕珩，她在追查弊案時，她們家地下室、他爸爸的車子，裡面所有的油箱被塞滿了鐵釘，這個就是寫這種調查報告惹來的禍」。

鏡傳媒認為黃國昌的這番談話所述不實，並故意將陳燕珩在報導鋼鐵人職籃隊資金事件時，家中車子遭塞鐵釘的遭遇，與毫不相干的鏡傳媒資金案做不當連結，試圖誤導聽聞者產生錯誤認知，致公眾誤以為鏡傳媒以塞鐵釘方式恐嚇記者，認為黃國昌有誹謗的惡意，向台北地院提出刑事自訴。

案經法官調查受理，今日召開準備程序庭，鏡傳媒由律師代表到庭，釐清提告的事實與法條，法院雖有發出傳票給黃國昌，但黃國昌並未到庭，也未委派律師或指派相關人士代表出庭，律師對此表示請法院依法處理。庭訊大約進行10分鐘即結束，法官諭知全案候核辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法