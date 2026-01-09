檢察長遴選見面說明會1/16登場 26檢察官報名角逐

法務部。（資料照）

法務部今年預估將開出4至6名檢察長職缺；法務部檢察官人事審議委員會9名票選檢審委員從去年12月23日起至今年1月7日，受理報名及推薦，本週三公布總共有26名檢察官報名角逐檢察長，並將於1月16日在法務部舉行見面說明會，每位候選人有10分鐘進行自由陳述、發表願景或由委員提問；對此，台北地檢署檢察官林達表示，這將讓檢察長遴選制度更加公正透明。

9名票選檢審委員聯合公告指出，本次候選人26位均表明願出席見面說明會，法務部將以電子郵件通知候選人報到時間及相關細節。

票選檢審委員指出，這次見面會流程，現場不播放PPT簡報，不看書面文件，自候選人入場坐定後起算，每位候選人時間為10分鐘，主持人開場後，候選人得自由陳述，但不宜超過6分鐘。

票選檢審委員指出，委員可直接向候選人提問，包括質疑、確認，並由票選委員優先提問；如10分鐘屆滿，仍未能清楚說明，而票選委員多數認為有必要時，得於彈性時間（5分鐘內）繼續說明；若均無委員提問，主持人可視時間提問，為維持公平性，其公版禮貌性問題可能為：「您對擔任檢察長的願景與期待」、「您有什麼值得分享的領導統御經驗」。

票選檢審委員指出，候選人當日因臨時公務而無法準時出席，經票選委員多數同意，得酌情與其他候選人協調調換時間，或於當日最後加開時段給予機會。

