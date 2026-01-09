太子集團陳志將在中國受審 恐面臨無期徒刑以上重刑

被控在東南亞地區建立龐大詐騙犯罪帝國的太子集團董事長陳志經歷逃亡後被捕並強制遣返中國，韓媒報導，依照中國刑法，大規模經濟詐騙與有組織的強迫勞動，恐難逃無期徒刑以上重刑。

韓國朝鮮日報日前報導，柬埔寨內政部7日發表聲明，證實逮捕包括陳志在內的3名中國人並遣返中國。38歲的陳志被控在柬埔寨境內經營大規模犯罪園區，並針對各國公民進行網路詐騙。去年10月，美國司法部以電信詐騙、洗錢嫌疑對陳志提訴，美國財政部也將太子集團列為跨國犯罪組織並予以嚴厲制裁。

押送至中國的陳志之後將站上中國的法庭。法律專家指出，考慮到案件的規模與複雜程度，調查與審判將十分耗時。中國調查部門計畫對涉及中國、柬埔寨、緬甸、寮國的廣泛經濟犯罪和組織犯罪嫌疑展開調查。法律界人士預測，僅查明跨境資金走向，就可能需要1至2年時間。

嫌疑查明後預計將面臨極重刑罰，陳志被控開設網路賭場、詐騙、洗錢以及人口販運和強迫勞動。據華爾街日報，美國檢方掌握陳志下令並對詐騙園區勞動者施暴的證據。

報導指出，據推測，中國調查部門也歷時數月調查並掌握了大量相關證據。依照中國刑法，大規模經濟詐騙與有組織的強迫勞動難逃重刑，若詐騙金額巨大或確認有強迫勞動、有組織犯罪等情節，可判處與無期徒刑相當的刑罰。中國有關部門據指正在研究綜合哪些罪名起訴陳志。

報導表示，在中國出生的陳志於2014年取得柬埔寨國籍，此後一直以柬國國籍為保護傘，躲避海外引渡。不過，去年12月，柬埔寨國王頒令剝奪陳志國籍，陳志躲避引渡他國的保護傘消失，又因為犯罪性質極其惡劣，柬國政府罕見迅速決定將他驅逐出境。

據報導，外界關注的焦點在於能否追回陳志隱匿的鉅額資產，以及是否會賠償受害者。美國政府去年扣押傳為陳志所有、價值140億美元的比特幣，成為最大規模的比特幣扣押案例。香港警方也凍結與陳志相關的27億5000萬港幣資產。

據華爾街日報，陳志利用遍佈30國的100多家企業進行洗錢活動，美國和中國政府需要進行資產分配談判，以劃分陳志被扣押的資金。此外，查核受害者被騙事實的過程也會十分漫長。專家指出，追回資產的訴訟可能演變為國際爭端，而實際償付可能需耗費數年時間。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1150109

