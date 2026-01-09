澎湖深夜車禍 自小客車撞倒行人逃逸

馬公發生肇事逃逸車禍，車主棄傷者不顧逃逸。（馬公警分局提供）

深夜問題多，平安回家最好！澎湖縣昨（8）日深夜發生車禍，自小客車駕駛涉嫌肇事逃逸，2小時後由警方傳喚到案，酒測值為0，受傷的行人，經路過民眾見義勇為緊急送醫。但另一起3日發生車禍就未如此幸運，送醫後不治死亡。

馬公警分局調查指出，昨日晚間10時10分在縣道204線1.2公里處道路（西文段），王姓駕駛（男、83年次、馬公市）駕駛自小客車，沿縣道204線，由機場往市區方向與行人陳姓民眾（男、49年次、馬公市）沿縣道204線，由南向北穿越道路，雙方於縣道204線1.2公里處岔路口發生碰撞致肇事，王民於事故發生後旋即離開現場。陳民左腳骨折、擦挫傷送三總醫治。

案經馬公警分局交通分隊警員比對監視器影像後通知自小客車主後，實際駕車王嫌遂到場說明，並在今（9）日凌晨00時20分對其實施呼氣酒精濃度值檢測，測得酒測值為0.00MG/L，函送澎湖地檢署偵辦。

另外3日晚間6時52分，馬公市中興路6之2號前，胡姓民眾（男、76年次）徒步穿越道路時，遭范姓民眾（男、59年次）騎普重機車碰撞，造成胡男肋骨骨折受傷送部立澎湖醫院救治，案經馬公警分局交通分隊員警對肇事范男實施呼氣式酒精濃度檢測，酒測值為0.00MG/L。

胡男因傷勢過重，醫院6日上午9時許宣告救治無效死亡，范男及家屬至馬公警分局交通分隊完成筆錄，全案移送偵查隊報請檢察官刑事相驗。

