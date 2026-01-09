為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    澎湖深夜車禍 自小客車撞倒行人逃逸

    2026/01/09 11:17 記者劉禹慶／澎湖報導
    馬公發生肇事逃逸車禍，車主棄傷者不顧逃逸。（馬公警分局提供）

    馬公發生肇事逃逸車禍，車主棄傷者不顧逃逸。（馬公警分局提供）

    深夜問題多，平安回家最好！澎湖縣昨（8）日深夜發生車禍，自小客車駕駛涉嫌肇事逃逸，2小時後由警方傳喚到案，酒測值為0，受傷的行人，經路過民眾見義勇為緊急送醫。但另一起3日發生車禍就未如此幸運，送醫後不治死亡。

    馬公警分局調查指出，昨日晚間10時10分在縣道204線1.2公里處道路（西文段），王姓駕駛（男、83年次、馬公市）駕駛自小客車，沿縣道204線，由機場往市區方向與行人陳姓民眾（男、49年次、馬公市）沿縣道204線，由南向北穿越道路，雙方於縣道204線1.2公里處岔路口發生碰撞致肇事，王民於事故發生後旋即離開現場。陳民左腳骨折、擦挫傷送三總醫治。

    案經馬公警分局交通分隊警員比對監視器影像後通知自小客車主後，實際駕車王嫌遂到場說明，並在今（9）日凌晨00時20分對其實施呼氣酒精濃度值檢測，測得酒測值為0.00MG/L，函送澎湖地檢署偵辦。

    另外3日晚間6時52分，馬公市中興路6之2號前，胡姓民眾（男、76年次）徒步穿越道路時，遭范姓民眾（男、59年次）騎普重機車碰撞，造成胡男肋骨骨折受傷送部立澎湖醫院救治，案經馬公警分局交通分隊員警對肇事范男實施呼氣式酒精濃度檢測，酒測值為0.00MG/L。

    胡男因傷勢過重，醫院6日上午9時許宣告救治無效死亡，范男及家屬至馬公警分局交通分隊完成筆錄，全案移送偵查隊報請檢察官刑事相驗。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播