有錢真好！富二代擔心「與女互動」曝光報假案 捐百萬警車獲緩刑

周姓富二代擔心出軌被抓包，報假案後捐一輛百萬警車獲判緩刑。示意圖。（資料照）

周姓男子疑與陳姓女子發生婚外情，周男的父親從中國返台休假時，開走兒子的車去醫院看病，周男擔心車上行車紀錄器錄下他與陳女的「互動」被老爸發現，竟報案謊稱車子失竊，警方到場後發覺是一場鬧劇，一審法官依誣告罪判他徒刑4月，得易科罰金，周認為判刑過重上訴，並拿出自己捐警車給警局的收據，強調自己有悔意，二審法官雖未改判刑度，但另宣告緩刑2年。

判決指出，在中國經商多年、事業有成的周姓台商，2022年4月返台休假時，趁著空檔開著兒子的車去醫院看病，兒子出門前發現車子被老爸開走，擔心老爸萬一翻看車上行車紀錄器時，會看到他和陳姓女子的「互動過程」，於是打電話確認老爸在醫院後，自己也趕去醫院停車場，準備把車上行車紀錄器、使用過飲料杯、牙刷、未開封保險套等物品帶走。

但因車鑰匙在老爸身上，周男也找不到備用鑰匙，他竟動起歪腦筋，報案指稱「我在醫院前面的停車場，我找到我失竊的車子了，你可以幫我來嗎？不然車主來插鑰匙來就開走」，報完案後，周男再把汽車的4個輪胎洩氣，讓老爸即使趕在警方到場前看完病，也無法把車開走。

警方到場後釐清來龍去脈，將周男和他父母親帶回派出所，周男才坦承為了拿回車上影音物品才出此下策，被警方依誣告罪送辦；高雄地方法院審理時，周男坦承犯行，法官認為他為取回置放於汽車內影音等物品，竟謊報車輛失竊，浪費司法資源，復使他人蒙受刑事處罰之危險，因此依未指定犯人誣告罪判他徒刑4月，得易科罰金。

周男認為判刑過重上訴二審，並說自己事後開出2張各8萬元的支票給父母道歉，還捐了一輛警車給警察局，證明自己有悔意；二審法官發現，周男開出的支票被父母拒收，但確實有捐了一輛T牌警車（價值約103萬元），因此認定他雖然沒有獲得父母原諒，但已有悔悟之心，考量一審量刑適當，因此未更改刑度，但同意讓他緩刑兩年，全案定讞。

