基市去年「電氣因素」火災比例飆升 消防局籲落實「五不一沒有」

基隆市消防局統計去年一整年火災原因以「電氣因素」釀災居首，高達44.4％。（記者林嘉東翻攝）

基隆市消防局統計去年一整年火災原因以「電氣因素」釀災居首，高達44.4％，比起2022年至2024年電氣因素火災的年平均佔比33.7％，明顯增加10.7％，顯示用電安全問題日益嚴峻。基隆市消防局呼籲，市民日常用火用電應落實「五不一沒有」原則；若發現延長線有發熱、破損、焦黑或使用過久，應立即更換，以免因老舊或過載引發火災。

基隆市消防局統計去年一整年共發生117件火災，發生時段以晚間6時至9時最多，佔全年案件17％。起火原因以「電氣因素」居首，共52件，佔比44.4％；其次為「爐火烹調」14件，佔比12％。

請繼續往下閱讀...

基隆市消防局提醒市民，日常用火用電應落實「五不一沒有」原則，包括插座不用不插、電線不捆綁折損、插頭不潮濕污損、用電不超過負載、電器周圍不放置可燃物，以及不能沒有安全標章。選購電器用品時，務必認明符合安全標準；延長線如有發熱、破損、焦黑或使用過久，應立即更換，以免因老舊或過載引發火災。

基隆市消防局也提醒，年終大掃除時應清理電線插頭上的灰塵，減少室內雜物堆積；手機充電時要遠離沙發、衣物或紙類等可燃物，避免過熱引發火災。廚房用火方面，務必牢記「人離火熄、寸步不離」原則，避免因烹煮時離開廚房忘記關火，造成乾燒起火。

此外，消防局統計基隆市歷年來建築物火災部分，平均每年約65.7件佔57.3%，其中又以「5層以下」的建築物平均件數51件，占78%為最高，顯示低樓層建築為基市火災高風險場所。

火災預防科長黃琦初呼籲，5層以下建築物消防設備多以滅火器及緊急照明為主，建議住戶主動加裝住宅用火災警報器，火災初期即可示警，爭取逃生時間。

消防局長游家懿則強調，打造安全居住環境，除了硬體設備，更需養成正確的用火用電習慣，才能有效降低火災風險，保障市民生命財產安全。

基隆市消防局呼籲，市民日常用火用電應落實「五不一沒有」原則。（記者林嘉東翻攝）

基隆市消防局呼籲，若發現延長線有發熱、破損、焦黑或使用過久，應立即更換，以免因老舊或過載引發火災。（記者林嘉東翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法