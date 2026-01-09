為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    OL喝下「甜甜的水」昏倒 2天後醒來發現下體沾滿黏黏分泌物

    2026/01/09 10:42 記者黃佳琳／高雄報導
    阿美（化名）南下高雄做醫美，遭網友下藥性侵2天後才醒來。示意圖（資料照）

    阿美（化名）從台中南下高雄做醫美，她先跟網路認識的黃姓男子相約吃壽司，吃完飯後，她出現頭暈症狀，黃男帶她到摩鐵休息，阿美在房內喝下一杯「甜甜的水」後昏迷，2天後醒來發現下體沾滿黏黏的分泌物，她趕緊就醫發現自己遭性侵，黃男雖否認犯行，但仍被法官依乘機性交罪判徒刑4年。

    判決指出，2024年8月，阿美請假從台中南下高雄做醫美，她找黃男陪同並開車接送，黃男欣然允諾，阿美到高雄後，黃母開車載她去吃壽司，接著去廟裡拜拜，剛抵達廟裡不到5分鐘，阿美就覺得頭很暈、四肢無力，於是黃男開車載她去摩鐵休息。

    兩人進房後，黃男遞了一杯水給阿美喝，阿美接過水杯喝下去後，只覺得水的味道甜甜的，接著便失去意識，2天後醒來，發現自己不但獨自待在摩鐵裡，且只有身穿上衣，沒有穿內衣，有穿內褲，沒有穿外褲，上廁所時發現下體有黏黏的分泌物。

    阿美趕緊跑去醫院求助，期間她因失聯兩天沒有上班，家人焦急尋人，最後在醫院找到阿美；經檢查後，阿美得知自己被人性侵，最有嫌疑的就是黃姓男子，但黃男否認，辯稱送阿美到摩鐵後就回家，但阿美不信，堅持報案討公道。

    高雄地方法院審理時，黃男仍否認犯行，辯稱是阿美主動跨坐到他身上，自己拒絕推開她還被打手，並強調自己沒有下藥性侵她，但法官審酌相關事證後，不採信黃男說詞，依乘機性交罪判他徒刑4年，可上訴。

