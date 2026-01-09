紅衣男走輕軌軌道被鳴笛還嗆司機員 高捷：最高可罰7千5

紅衣男走上輕軌軌道，被鳴笛後竟反嗆司機員，圖為輕軌C17鼓山區公所站。（資料照）

高雄輕軌C17鼓山區公所站前有位紅衣男走在軌道上，司機員見狀鳴笛示警，不料卻遭紅衣男大聲謾罵，乘客錄下紅衣男謾罵過程；高雄捷運公司指出，民眾任意進入軌道區，涉嫌違反大眾捷運法，可處新台幣1500以上、7500元以下之罰鍰。

高捷說明，這事件發生在昨晚7時許，輕軌列車於順行方向準備進入C17鼓山區公所站月台前，發現有民眾行走於軌道區，司機員立刻緊急剎車、同時鳴笛示警，但該民眾仍行走於軌道上，直到接近C17月台前才離開軌道區。

當列車停妥C17月台時，該民眾竟在欄杆外對著駕駛室「講話」，內容為不理性抱怨司機員為何鳴笛？司機員則對他說明依大捷法軌道區，任何人不得進入軌道區，且基於安全、應鳴笛提醒，不料該民眾還是繼續謾罵，司機員考量全車乘客權益，沒進一步回應，繼續執行載客任務。

高捷公司提醒，依照大眾捷運法第50條，民眾任意進入軌道區，可處新台幣1500以上、7500元以下之罰鍰，請民眾切莫以身試法。

高市捷運警察隊說明，該民眾行為顯已違反「大眾捷運法」第50條第1項第3款規定，「非大眾捷運系統之車輛或人員，違反第44條第2項前段規定，進入大眾捷運系統之路線、橋樑、隧道、涵管內及站區內非供公眾通行之處所」，掣單告發，最高可處7500元罰鍰。

警方指出，將循線通知該民眾到案說明，並持續加強輕軌沿線巡邏勤務，防制類似事件發生。（10:47更新）

