為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    屏東警分局轄區1年逾400件肇逃車禍 釀百餘人受傷

    2026/01/09 10:11 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東警分局轄區去年發生逾400起肇逃車禍，今年初在屏市自由路也傳出一起。（屏東警分局提供）

    屏東警分局轄區去年發生逾400起肇逃車禍，今年初在屏市自由路也傳出一起。（屏東警分局提供）

    屏東縣屏東警分局統計轄內包括屏東市、萬丹鄉、長治鄉及麟洛鄉交通事故資料，去（2025）年共發生410件肇事逃逸案件，造成125人受傷、僅車輛受損者285件。警方呼籲，交通事故發生時，依法停留現場、即時救護並配合警方處理，才是對自己、對他人最負責任的行為。

    屏東警分局表示，交通事故並非任何人所樂見，但事故發生後的處理方式，往往攸關人命安全與自身權益。駕駛人若能保持冷靜、依法處置，不僅可即時保障傷者生命安全，也有助於釐清事故責任，避免衍生不必要的糾紛與後續風險。

    民眾於發生交通事故時，應遵循正確處理程序，包括事故發生後應立即停車留在現場，確認人員安全，如有人受傷，應即刻通報119到場救護，並撥打110通知警方到場處理。此外，妥善保留事故現場、車輛位置及相關跡證，若屬輕微事故且無人受傷，於完成必要處置後，應將車輛移置不妨礙交通的處所。最後，事故處理過程中應保持理性溝通，避免衝突或逕自離去，以免衍生更嚴重的法律責任。

    警方表示，駕駛人於交通事故發生後，若未依法停留現場處理或選擇逃逸，將依《道路交通管理處罰條例》第62條規定嚴予處罰，無人傷亡而未依規定處置者，處新臺幣1000元至3000元罰鍰，並得吊扣駕駛執照1至3個月；肇事致人受傷或死亡而未即時救護、保留現場並通報警方者，處3000元至9000元罰鍰；若肇事致人受傷而逃逸，將吊銷駕駛執照，致人重傷或死亡而逃逸者，吊銷駕駛執照，不得再考領。

    警方呼籲，交通事故發生時，務必依法停留現場。（屏東警分局提供）

    警方呼籲，交通事故發生時，務必依法停留現場。（屏東警分局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播