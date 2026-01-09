為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    移民署破獲嘉義跨國色情集團 查獲24名泰籍坐檯女

    2026/01/09 09:40 記者林宜樟／嘉義報導
    泰國女子從事脫衣陪酒服務。（嘉義縣專勤隊提供）

    泰國女子從事脫衣陪酒服務。（嘉義縣專勤隊提供）

    移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊前年11月獲報，犯罪集團窩藏多名泰國籍女子於嘉義縣、市民宅內進行脫衣陪酒服務，去年由嘉義地檢署指揮偵辦，聯手多個機關查獲24名泰國籍非法坐檯女子，拘提2名集團成員，並查扣手機、翻譯機、記帳簿、不法所得38萬餘元等，經深入調查，將薛姓及孫姓等19名非法仲介集團成員，依違反刑法妨害風化、就業服務法及人口販運防制法等罪嫌移送，日前由檢方提起公訴。

    專案小組調查，非法仲介集團透過泰國經紀人或利用手機通訊軟體，招攬及協助泰國女子入境台灣，藏匿於民宅內，由集團專人管理、指派及接送至嘉義某音樂會館及KTV酒店等2處從事坐檯陪酒。

    為了賺錢，坐檯女子作法大膽，部分女子沒有底薪，僅能靠脫衣、供客人觸摸等猥褻方式收取小費；另有部分女子坦承會由客人帶出場從事性交易，以賺取更多現金。

    專案小組蒐證時發現，其中1間會館相當小心只接熟客，且會館內的少爺接到熟客的電話後，會先探頭查看四周才敢開啟大門。

    專案人員觀察掌握少爺的開門時機及仲介集團運作方式後，聯合海巡署偵防分署雲林查緝隊、艦隊分署第十三海巡隊、嘉義憲兵隊、移民署南區事務大隊科技偵查隊及台南市專勤隊等單位，出動35名執法人員共同查緝，連續2晚持搜索票兵分多路執行搜索，查獲外籍女子非法坐檯陪酒。

    嘉義縣專勤隊隊長羅金定呼籲旅客來台切勿從事與許可目的不符的活動或工作，以免觸法遭驅逐出國，面臨遭禁止入台3年至5年，而非法聘僱外來人口從事工作，違反就業服務法，最高可處75萬元罰鍰；非法仲介行為，最高可處50萬元，意圖營利者恐面臨3年以下有期徒刑、拘役或併科120萬元以下罰金。

    部分女子作風大膽。（嘉義縣專勤隊提供）

    部分女子作風大膽。（嘉義縣專勤隊提供）

