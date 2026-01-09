為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    1天分4次偷走路邊4花盆 婦人犯4竊盜罪

    2026/01/09 09:49 記者陳鳳麗／南投報導
    婦人散步看到路邊有4個大花盆，分4次搬回家，被警方查到只歸還3個，失主拒絕跟她和解，南投地院法官以4個竊盜罪，各判拘役15日。（記者陳鳳麗攝）

    南投縣1名中年婦人，散步時看到路旁有人用花盆種菜，旁邊放著4個空花盆，分4次將花盆帶回家，花盆主人發現花盆失竊後報警，警方調附近監視影像，查到該婦人偷竊，婦人被查到時剩下3個給警方交還給失主，由於失主無意願接受和解賠償，該婦人被判4個竊盜罪，各處拘役15日，應執刑40日，若易科罰金折合4萬元。

    南投縣余姓婦人去年6月外出散步，行經埔里1條道路，看到有人在路邊用花盆種菜，旁邊放著4個空花盆，她在同一天分4次把這4個空盆搬回家。

    當天種菜的婦人發現自己的花盆不見，氣得到派出所報案，警方調閱路口及相關監視影像，查出是余姓婦人所為，後來通知余婦到案說明，她承認是自己把花盆帶回家，並把其中3個交給警方，警方後來也歸還給失主。

    花盆的主人對余婦居然分4次也要把所有花盆的行徑無法原諒，不願接受余婦的和解賠償，該案經南投檢方起訴後，南投地院法官審酌，余姓婦人只承認偷了3個花盆，還有1個沒有歸還，且失主無意願接受婦人和解賠償，近日以4個竊盜罪名，各判處拘役15日，應執行拘役40日，若易科罰金折合4萬元。

