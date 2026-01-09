為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    阻止女兒抽菸！ 媽的朋友失控開打反被告

    2026/01/09 07:26 記者王捷／台南報導
    台南地方法院審酌黃男遇事未思理性溝通而訴諸暴力，犯後坦認犯行、無前科等情，各判拘役30日並合併執行拘役50日，可以易科罰金。（資料照，記者王捷攝）

    台南地方法院審酌黃男遇事未思理性溝通而訴諸暴力，犯後坦認犯行、無前科等情，各判拘役30日並合併執行拘役50日，可以易科罰金。（資料照，記者王捷攝）

    歐姓女子不滿女兒被曾姓朋友叫去抽菸，找黃姓友人出面制止，黃男卻在路旁出言要曾女「滾」，引爆口角後徒手教訓2人，台南地方法院依傷害2罪，各判拘役30日，合併執行拘役50日，得易科罰金。

    去年2月間晚上，歐女不滿曾女找女兒抽菸，與黃男在路邊和曾女談論此事，談話期間，黃男出言喝斥要曾女「滾」，導致曾女與在場其他友人不滿，與黃男發生爭執，黃男出手拉扯曾女，而歐的女兒持榔頭想防身，遭黃男肘擊，並徒手毆打腹部與胸部，致她頭部外傷、右肩挫傷、右上臂挫傷及腹壁挫傷。

    案發後，2名女子向南警善化分局報案，台南地檢署偵辦後提起公訴，卷內除被害人與在場證人證述外，另有監視器畫面截圖、榔頭照片、傷勢照片及安南醫院診斷證明等資料，黃男在警詢、偵查到法院審理時也自白動手。

    法官指出，黃男先傷害曾女與其他友人，見朋友女兒制止又再出手，侵害2人身體法益且行為可分，應分論併罰。審酌黃男遇事未思理性溝通而訴諸暴力，但犯後坦認犯行、無前科等情，各判拘役30日並合併執行拘役50日，可以易科罰金。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

