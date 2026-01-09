為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    不爽兒子被欺負！ 家長嗆「外面遇到小心點」 遭求和解金80萬

    2026/01/09 07:17 記者王捷／台南報導
    李姓家長懷疑孩子遭霸凌，恫嚇楊姓國中生「外面遇到要小心」反被提告，並要求80萬和解，台南地院判恐嚇，拘役25日可易科罰金。（資料照）

    李姓家長自認孩子遭霸凌，到長榮中學國中協調，不滿校方處事方式，對楊姓國中生說，外面遇到要小心點，反被對方提告，並要求80萬和解，台南地方法院依兒童及少年福利與權益保障法、刑法恐嚇罪，判拘役25日，可易科罰金。

    李男的兒子與楊姓同學同班，前年9月曾因口角演變成肢體衝突、同年12月30日兩人再起爭執，校方通知家長到校處理，李男認為兒子遭對方欺負，並在國中部3樓教師辦公室內，對楊姓學生罵髒話與白目小孩，翌日再去學校協調時，李男又說：「在學校我不會弄你，但出學校我就不敢保證了」以及「你信不信我會叫人來」。

    李男辯稱，到校是為處理兒子與同學糾紛，因認對方多次欺負才一時失控，並非意圖為自己或他人獲利，就恐嚇認罪並非不願和解，只是對方要求80萬元無力負擔，另否認罵髒話只是口頭禪，因知道對方是小孩子，所以罵「白目小孩」是勸對方來校讀書非耍流氓，並請法院審考慮他沒前科求緩刑機會。

    法院認定李男身為成年人，先在教師辦公室以「下次在外面遇到要小心一點」恫嚇，隔天協調會又說在學校不會弄你但出校不敢保證、會叫人來，足令楊姓學生畏懼，成立成年人故意對少年恐嚇危害安全，量刑上，考量李男在校園場域，還任意恫嚇、未和解賠償，所以不宜宣告緩刑。並依兒少保障法第112條加重其刑，第二次恫嚇視為接續犯評價一罪，分論併罰後定應執行拘役25日。

