為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    詐團黑吃黑！車手慘遭私刑送柬埔寨前被捕 復仇咬出大魔頭滅團

    2026/01/09 00:35 記者李立法／屏東報導
    詐團黑吃黑，旗下車手遭私刑凌虐，曾姓詐團主嫌被重判13年。（資料照）

    詐團黑吃黑，旗下車手遭私刑凌虐，曾姓詐團主嫌被重判13年。（資料照）

    男子曾家威主導的詐騙集團接連發生旗下車手「黑吃黑」，以及被警方「擊落」，損失255萬元，曾男究責動私刑，車手陳男不堪凌虐，遇警上門如見救星，主動轉為證人供出實情，曾男所屬犯罪集團因此瓦解。屏東地院依違反組織犯罪條例、詐欺取財等罪重判主嫌曾男及共犯等5人13年不等徒刑，可上訴。

    檢警調查，曾家威2023年間籌組詐騙集團，負責召募、指揮幹部。洪姓幹部擔任副手，協助管理及面試詐團成員，辜姓幹部負責招募車手，周姓幹部負責監控取款車手，另一名曾姓幹部則負責控盤，陳男擔任第一線車手，接到「電信機房」通知成功詐騙的對象後，由曾家威分派任務給各幹部執行，確保取款順利。

    2023年12月間，由陳男介紹進入詐團擔任車手的黃姓男子，向被害人收取170萬元贓款，卻未上繳，「黑吃黑」捲款逃逸。接著，陳男的趙姓女友與同集團車手許姓男子向被害人取得贓款85萬元，遭警方「擊落」逮捕，85萬元被查扣。

    詐團總指揮曾家威大動肝火，要求陳姓車手要為這兩起詐騙任務失敗損失的255萬元負起全責，陳男無力支付，遭曾家威等人聯手拘禁，以電擊棒電擊、熱熔膠條鞭打及打火機燒烤大腿，凌虐得遍體鱗傷。曾男還威脅，若還不出錢，要把陳男送到柬埔寨償債。陳男為求脫身，同意去柬埔寨，投宿旅館時，剛好遇上警方臨檢，陳男因案通緝在身被查獲，索性轉為證人，供出曾男主導的詐團運作情形。

    警方循線於2024年間瓦解曾家威所屬詐騙集團，將曾男一干人等送辦。屏東地院審理後，依指揮犯罪組織罪、共同詐欺取財罪及共同攜帶兇器剝奪他人行動自由罪等，併處曾家威有期徒刑13年、併處洪男12年徒刑、曾男4年6個月、辜男2年4個月、周男2年2個月。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播