為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    網友發訊「桃園車禍2OHCA」 警方查證為假消息將嚴辦

    2026/01/08 22:19 記者余瑞仁／桃園報導
    社群媒體Threads網友發布訊息稱，桃園市蘆竹區發生重大車禍5人輕傷、2人OHCA；蘆竹警方局查證後直斥是假消息。（蘆竹警分局提供）

    社群媒體Threads網友發布訊息稱，桃園市蘆竹區發生重大車禍5人輕傷、2人OHCA；蘆竹警方局查證後直斥是假消息。（蘆竹警分局提供）

    社群媒體Threads今（8日）流傳一則「下午3時許於蘆竹區忠孝東路與中正路口發生重大車禍，致2人OHCA、5人受傷」訊息，桃園市蘆竹警分局獲悉後查證為虛假消息，晚間發布新聞稿闢謠，並將追查來源嚴辦。

    警方表示，針對該訊息背後之動機，倘涉有違反《社會秩序維護法》第63條第1項第5款「散佈謠言」足以影響公共之安寧者，將追查來源，依法嚴辦，絕不寬貸。

    蘆竹警分局指出，社群媒禮Threads有一個帳號「a0981990916」者於今日晚間發布「#快訊/又在桃園！！73歲老翁駕車暴衝連撞6機車2汽車，2騎士OHCA」訊息，並留言稱「稍早是在8號下午3點多 桃園市南崁區忠孝東路靠近中正路口，有一位73歲老翁開著一台老寶馬要回家時，原本要右轉中正路。結果衝撞了6部機車又衝到對向的2部車才停下，5人輕傷，2人ohca均在治療中」；不過，該帳號所附照片明顯可見為模型編排。

    警方獲悉訊息後立即調閱勤務指揮中心紀錄並派員實地查證，經查該時段該路段全線交通順暢，並無任何交通事故發生，網路所載之內容，純屬子虛烏有的流言。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播