網友發訊「桃園車禍2OHCA」 警方查證為假消息將嚴辦

社群媒體Threads今（8日）流傳一則「下午3時許於蘆竹區忠孝東路與中正路口發生重大車禍，致2人OHCA、5人受傷」訊息，桃園市蘆竹警分局獲悉後查證為虛假消息，晚間發布新聞稿闢謠，並將追查來源嚴辦。

警方表示，針對該訊息背後之動機，倘涉有違反《社會秩序維護法》第63條第1項第5款「散佈謠言」足以影響公共之安寧者，將追查來源，依法嚴辦，絕不寬貸。

蘆竹警分局指出，社群媒禮Threads有一個帳號「a0981990916」者於今日晚間發布「#快訊/又在桃園！！73歲老翁駕車暴衝連撞6機車2汽車，2騎士OHCA」訊息，並留言稱「稍早是在8號下午3點多 桃園市南崁區忠孝東路靠近中正路口，有一位73歲老翁開著一台老寶馬要回家時，原本要右轉中正路。結果衝撞了6部機車又衝到對向的2部車才停下，5人輕傷，2人ohca均在治療中」；不過，該帳號所附照片明顯可見為模型編排。

警方獲悉訊息後立即調閱勤務指揮中心紀錄並派員實地查證，經查該時段該路段全線交通順暢，並無任何交通事故發生，網路所載之內容，純屬子虛烏有的流言。

