罕見3連號攪局! 1/8威力彩頭獎摃龜 今彩539也沒開出

第115000003期威力彩、第115000007期今彩539頭獎均摃龜。（台彩提供；本報合成）

1月8日開獎的第115000003期威力彩、第115000007期今彩539頭獎均摃龜。預估下期（12日）威力彩，頭獎累積獎金將上看4.8億元。

第115000003期威力彩中獎號碼為「第一區：07、17、25、26、27、33，第二區：03」。頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得4605萬9842元；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共70注中獎，每注可得2萬元；伍獎共397注中獎，每注可得4000元；陸獎共2553注中獎，每注可得800元；柒獎共5997注中獎，每注可得400元；捌獎共3萬3342注中獎，每注可得200元；玖獎共3萬5617注中獎，每注可得100元；普獎共7萬3599注中獎，每注可得100元。

第115000007期今彩539中獎號碼為「03、08、10、21、30」，頭獎摃龜；貳獎共268注中獎，每注可得2萬元；參獎共8970注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬4012注中獎，每注可得50元。

第115000007期39樂合彩中獎號碼為「03、08、10、21、30」，四合共11注中獎，每注可得21萬2500元；三合共430注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬5691注中獎，每注可得1125元。

第115000007期3星彩中獎號碼為「241」，壹獎共71注中獎，每注可得5000元。

第115000007期4星彩中獎號碼為「2611」，壹獎共11注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

