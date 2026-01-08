夫揪按摩女開房詭辯「省抽成」 妻心碎求償百萬結果曝

彭男辯稱，他與林女是在按摩店認識，為了省去店內抽成，才私下相約在飯店房間內進行「單純油壓按摩」。（資料照）

台北市許姓女子發現丈夫與按摩店林姓女子往來頻繁，甚至多次相約飯店。許女主張，兩人發生性行為逾18次，憤而求償100萬元。士林地院認定兩人雖無具體性行為事證，但在飯店房間內進行肢體接觸按摩已逾一般社交分際，判處兩人應連帶賠償10萬元。

判決指出，許女與彭男於1993年結婚，育有一對子女。許女指控，丈夫與林女在2024年9月至2025年1月間，密集前往宜蘭礁溪、台北信義區、南港、桃園等各地飯店過夜並發生性行為。

彭男辯稱，他與林女是在按摩店認識，為了省去店內抽成，才私下相約在飯店房間內進行「單純油壓按摩」，大約每月一次、每次支付3000元，否認曾發生性行為。林女則主張，當時並不知道彭男已婚，是因為被許女威脅才簽下道歉書。

法院審理時，檢視許女提供的LINE通話紀錄與飯店訂房發票，認為這些證據僅能證明兩人有通話聯絡或彭男有入住紀錄，但無法直接推論兩人在房內發生性行為。此外，林女所寫的道歉書也僅提到「不再聯絡」，並未自承通姦。

然而，法官認為，彭男身為有配偶之人，卻與林女相約在封閉的飯店房間內，由彭男赤裸身體、林女手觸其身體進行按摩，這種親密的肢體接觸已明顯逾越普通朋友的社交分際。林女雖辯稱不知情，但法官考量其社會閱歷，且曾對許女說出「你們夫妻的事情自己解決」，認定其早已知悉彭男婚姻狀況。

法官衡酌，許女與丈夫結褵長達32年，此事已導致許女患有焦慮、憂鬱等適應障礙症，且兩人最終於2025年11月離婚，家庭圓滿破碎，審酌雙方身分地位、經濟財產狀況，以及林、彭兩人相約的頻率與侵害程度，認為求償100萬元過高，裁定應連帶賠償精神慰撫金10萬元為適當。可上訴。

