受邀住處追劇 北市男伸爪襲胸嫩妹 付45萬和解金換緩刑

台北市陳姓男子透過交友軟體Tinder結識A女（化名），相約至對方住處觀看影集，卻無視對方閃躲與拒絕，強行對其進行性侵行為。士林地方法院審理，考量陳男已與被害人達成45萬元和解並取得原諒，最終依強制性交罪判處有期徒刑1年6月，緩刑3年。

判決指出，陳男與A女去年3月26日在Tinder相識，兩天後相約在A女位於大同區的住處共看影集。當晚7時許，陳男抵達後，心生歹念、無視A女的不願意與推阻，強行撫摸對方胸部及下體，並以生殖器插入A女口部得逞。

隨後，陳男更意圖進一步侵犯，將A女壓在床上企圖發生性行為，所幸A女極力掙扎反抗，陳男才未進一步得逞並離開現場。A女脫困後立即報警，警方隨即循線查獲陳男到案。

士林地方法院審理期間，陳男對犯行供認不諱。法官認為，陳為滿足性慾，未能尊重他人之性自主決定權，法紀觀念淡薄，考量他並無前科，且在案發後積極面對，於同年10月間與A女達成和解，分兩次付清共計45萬元賠償金。

判決提及，A女收受賠償後表示願意原諒陳男，亦同意給予緩刑機會，法官認定其確有悔意，且犯罪情狀顯可憫恕，若處以法定最低3年刑期仍嫌過重，故依刑法第59條規定酌減其刑，並依強制性交罪，判處有期徒刑1年6月、緩刑3年，緩刑期間須付保護管束，全案可再上訴。

