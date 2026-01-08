台積電工程師陳韋傑涉洩密收押禁見3個月 智慧法院裁定理由曝

台積電工程師陳韋傑涉洩密，裁定羈押禁見3個月。（資料照）

台積電工程師陳韋傑受轉往東京威力科創公司的前同事陳力銘請託，涉拍攝、重製台積電的國家核心關鍵技術營業秘密資訊後傳送給陳力銘，違反國安法被訴，被求刑8年8月；全案今天（8日）移審，智慧財產及商業法院合議庭認為，陳韋傑犯嫌重大且有勾串或湮滅證據之虞，其所涉犯罪，不僅損及個別企業利益，並有重大損害國家安全、產業競爭力及經濟發展情形，有羈押必要性，裁定羈押禁見3個月。

合議庭指出，陳韋傑雖坦承借用不知情同事帳號密碼登入台積電公司資料庫，擅自重製取得台積電營業秘密資訊，並傳送予共犯陳力銘，惟矢口否認有何違反國安法犯行，但依卷內證人證述內容、保密協定、簡訊對話紀錄、電子郵件附件暨東京威力公司雲端電子檔案列印紙本等事證，已足他涉「意圖域外使用而擅自重製而取得國家核心關鍵技術營業秘密」罪嫌重大。

合議庭認為，陳韋傑對被訴犯罪情節、手段的供詞，不僅前後所述不一，且對犯罪細節有避重就輕推諉情形；且他於案發後與共犯陳力銘聯繫，知悉陳力銘及其他同案被告等已因涉案而遭調查，旋即更換個人手機及公務電腦，這種疑似湮滅證據舉措，亦有事實足認有勾串共犯、湮滅證據之虞。

合議庭指出，陳韋傑所涉犯罪，不僅損及個別企業利益，並有重大損害國家安全、產業競爭力及經濟發展情形，本案既有審理程序尚待進行，為確保日後審判及刑罰執行程序得以順利進行，並防衛社會治安，依比例原則，認有羈押必要性。

