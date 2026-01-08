台積電內鬼洩密案 第4名工程師收押禁見3月

涉入台積電洩密案，第4名工程師陳韋傑涉重製國家核心技術，今移審智慧財產及商業法院，合議庭晚間6時許裁定陳韋傑羈押禁見3個月。（資料照）

台積電離職工程師陳力銘轉投至東京威力科創公司服務後，涉勾結在職工程師吳秉駿、戈一平翻拍機密資料，高檢署去年已依違反國家安全法起訴3人。檢方持續追查發現，台積電另一名工程師陳韋傑涉重製國家核心技術，且東京威力高階主管盧怡尹於案發後刪除資料涉滅證，週一再追加起訴3人，今將全案及在押中的陳韋傑移審智慧財產及商業法院，合議庭晚間6時許裁定陳韋傑羈押禁見3個月。

據了解，陳力銘除找過往同事吳、戈，請2人打開筆電進入系統，再持手機翻拍裡面的營業秘密外，也找上前同事陳韋傑幫忙，不同的是，陳韋傑竟於去年5月涉直接拍攝、重製資料傳給陳力銘，總共約12張資料，陳力銘則把這些資料上傳至公司的雲端硬碟中。

請繼續往下閱讀...

據了解，台積電在去年6月發現有內鬼情形，曾找陳力銘到第三方鑑識單位進行數位分析，陳的主管盧怡尹知情卻涉刪除雲端中的資料滅證。

檢方在起訴陳力銘等人後，為釐清東京威力公司是否符合國安法「已盡力防止不法行為」的免責要件，在還原的雲端資料，赫然發現裡面仍有台積電列為國家核心關鍵技術的營業秘密資料，內容涉及「14奈米以下製程之IC製造技術，以及其關鍵氣體、化學品與設備技術」。

陳力銘於偵查時經提示相關事證後坦承犯行，並供出陳韋傑，使檢方順利追查案情；檢方考量其自白及協助偵辦，求處7年徒刑，並建請法院審理時，依國安法規定酌情減輕刑責。

至於陳韋傑，檢方認為其犯後迄今未完全坦認犯行、態度不佳，求刑8年8月；東京威力公司盧怡尹被控為卸責而刪除陳力銘上傳的相關檔案，致犯罪證據遭湮滅，已妨害刑事案件調查，且犯後仍否認犯行，求刑1年。

另因東京威力公司依檢察官要求提供相關資料，配合調查，對釐清案情雖有助益，但仍難認已完全履行防止義務，因此繼去年12月遭追加起訴並科處1.2億元罰金後，檢方再依法求處罰金2500萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法