為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    詭異一幕！保時捷佛祖車「無人自走」 殯儀館內滑行撞3人6機車

    2026/01/08 19:07 記者許國楨／台中報導
    保時捷佛祖車突自走滑行。（民眾提供）

    保時捷佛祖車突自走滑行。（民眾提供）

    佛祖車撞上6輛機車。（民眾提供）

    佛祖車撞上6輛機車。（民眾提供）

    俗稱「佛祖車」的送體車，是殯葬業中專業車輛，車頂設有佛像與音響設備，配合儀式進行誦經、引靈，常見於出殯隊伍中，象徵莊嚴送行，然而，這輛本應肅穆神聖的車輛，8日中午卻在台中市北區崇德殯儀館內，上演一場「無人滑行」釀3傷事故，畫面曝光令人怵目驚心。

    　根據相關監視器畫面顯示，事發於上午11時許，一輛白色保時捷禮佛車原停放在殯儀館內通道，為方便他車通行，駕駛移車下車後，車輛竟在無人駕駛狀態下突向前滑動，直接衝向行人與機車停放區，造成3名民眾受傷、6輛機車受損，期間還有人嚇得連忙閃避。

    　其中57歲石姓婦人閃避不及，被車頭撞倒後右腳一度遭前輪輾壓，場面驚險，另49歲羅姓女子與57歲楊姓男子則在最後一刻跳開僅擦挫傷，消防人員到場將石女送醫，其餘傷者意識清楚，幸均無生命危險。

    駕駛傻眼：有拉手剎車

    　事故發生後眾人上前查看，赫然發現車內「完全沒有人」，23歲陳姓駕駛表示，當時已拉起手剎車但未熄火，下車後車輛卻「不明原因自行滑動」，自己也相當錯愕，警方酒測確認陳男未酒駕，但事故地點屬非道路範圍，且雙方暫不提告，依非道路交通事故程序處理，後續將調閱監視器釐清真正原因。

    　事件曝光後，網友紛紛留言「太玄了吧」、「在殯儀館發生真的會怕」、「不管是不是巧合，安全真的要顧好」；第二分局長鍾承志提醒民眾，停車時應確實熄火、拉緊手剎車，確認車輛完全靜止後再離開，特別是在行人往來頻繁場所，更須提高警覺。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播