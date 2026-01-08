詭異一幕！保時捷佛祖車「無人自走」 殯儀館內滑行撞3人6機車

保時捷佛祖車突自走滑行。（民眾提供）

佛祖車撞上6輛機車。（民眾提供）

俗稱「佛祖車」的送體車，是殯葬業中專業車輛，車頂設有佛像與音響設備，配合儀式進行誦經、引靈，常見於出殯隊伍中，象徵莊嚴送行，然而，這輛本應肅穆神聖的車輛，8日中午卻在台中市北區崇德殯儀館內，上演一場「無人滑行」釀3傷事故，畫面曝光令人怵目驚心。

根據相關監視器畫面顯示，事發於上午11時許，一輛白色保時捷禮佛車原停放在殯儀館內通道，為方便他車通行，駕駛移車下車後，車輛竟在無人駕駛狀態下突向前滑動，直接衝向行人與機車停放區，造成3名民眾受傷、6輛機車受損，期間還有人嚇得連忙閃避。

其中57歲石姓婦人閃避不及，被車頭撞倒後右腳一度遭前輪輾壓，場面驚險，另49歲羅姓女子與57歲楊姓男子則在最後一刻跳開僅擦挫傷，消防人員到場將石女送醫，其餘傷者意識清楚，幸均無生命危險。

駕駛傻眼：有拉手剎車

事故發生後眾人上前查看，赫然發現車內「完全沒有人」，23歲陳姓駕駛表示，當時已拉起手剎車但未熄火，下車後車輛卻「不明原因自行滑動」，自己也相當錯愕，警方酒測確認陳男未酒駕，但事故地點屬非道路範圍，且雙方暫不提告，依非道路交通事故程序處理，後續將調閱監視器釐清真正原因。

事件曝光後，網友紛紛留言「太玄了吧」、「在殯儀館發生真的會怕」、「不管是不是巧合，安全真的要顧好」；第二分局長鍾承志提醒民眾，停車時應確實熄火、拉緊手剎車，確認車輛完全靜止後再離開，特別是在行人往來頻繁場所，更須提高警覺。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法