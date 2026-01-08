中國漁船「過失」拖斷台馬海纜 船長自馬祖小三通遣返

去年10月間，中國籍「閩連漁60138」號漁船毀損台馬第二海纜，海巡署據報攔檢，將船長吳用春帶回偵辦。（記者邱俊福翻攝）

中國籍「閩連漁60138」號漁船去年涉嫌毀壞台馬第二海纜（TDM2），檢方經調查認定船長吳用春是拖網捕魚時，因「過失」造成，經福建連江地方法院判處有期徒刑3個月確定後，今日上午陸委會核准吳男出境事宜，海巡署會同移民署自馬祖南竿福澳港循小三通模式，強制吳員出境至中國福州黃岐港。

海巡署表示，去年9月底，中國籍「閩連漁60138」號漁船從中國福州市苔菉國家中心漁港出港，10月7日航行至我國連江縣東引外海，晚間近10時拖斷台馬第二海纜，經接獲中華電信報案稱台馬第二海纜受損故障後，翌日凌晨1時許登檢「閩」船，將船長吳用春帶回偵辦。

檢方調查後，認定該漁船是在拖網捕魚時因過失而造成海纜損壞，並非故意；福建連江地方法院審理後於去年12月4日依電信管理法，判處船長吳用春有期徒刑3個月確定。

海巡署強調，我國為民主法治國家，司法機關秉持公正客觀立場，嚴格依據科學證據認定事實，落實「故意歸故意、意外歸意外」原則，船長吳用春因於捕撈作業時，疏未注意電子海圖標示的海纜位置而造成損壞，法院審酌其坦承犯行，與被害人達成和解並支付賠償金，認定為「過失」而判處3個月徒刑；相較之下，去年2月「宏泰58」貨輪破壞台澎3號海纜案，王姓船長經調查確認為「故意」破壞我國海底電纜，最終遭重判有期徒刑3年定讞，足見我國司法獨立，且量刑標準分明。

同時，海巡署表示，海底電纜為我國重要關鍵基礎設施，海巡與檢察等機關密切合作，結合科技監控與巡防能量，持續嚴格取締斷纜事件，任何破壞海纜的非法行為，定會迅速攔停登檢並報請檢方指揮偵辦，全力守護我國海纜安全與韌性。

