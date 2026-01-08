與吳乃仁吃近6萬餐宴案開庭 北檢檢察官徐名駒致歉

台北地檢署檢察官徐名駒今出庭，結束後步出法院。（記者楊心慧攝）

台北地檢署檢察官徐名駒與民間友人陳啟莊約在北市高檔餐廳「Ad Astra」聚餐，陳另約前台糖公司董事長吳乃仁，徐則邀其他4名檢察官同事參加，餐費5萬8千多元全由陳啟莊買單。法務部將徐名駒移送懲戒法庭審理，懲戒法院今開庭，徐名駒表示，他深感抱歉，但也指感謝有此機會研究相關倫理規範，他舉參與婚宴為例，認為應要修法，否則會讓1400名檢察官受到危險。

檢方調查發現，柏君人力資源管理顧問公司負責人陳啟莊2024年12月初，邀約徐名駒於26日聚餐，表明要做東，隨後也約吳乃仁參與，徐則以同事聚餐名義邀其他檢察官。26日聚餐從晚間6時30分開始，席間陳接電話短暫離開，約6時43分帶著吳乃仁及一名女性友人進入包廂用餐，餐敘進行到晚間9時49分結束，餐費5萬8千多元由陳啟莊刷卡支付。

北檢去年2月將5名檢察官移送檢察官評鑑委員會進行個案評鑑，檢評會認定餐敘未涉及個案請託及關說等，但餐費由業者刷卡支付，有損檢察公正、廉潔形象，決議將徐名駒報由法務部移送懲戒法庭審理，其他4名檢察官誤以為是徐名駒付錢、不知受業者招待，評鑑不成立。

懲戒法院今開庭審理，徐名駒表示，他與友人都是請來請去，並非單純的接受招待；他在這件事上深感抱歉，但也感謝有此機會能夠研究相關倫理規範，他因此發現檢察官倫理規範可能有類型上的適用錯誤。

徐名駒進一步指出，檢察官倫理規範是參照公務員廉政倫理規範訂定，公務員對與其職務有利害關係者之飲宴應酬，訂定不超過正常社交禮俗標準3000元得予接受，但此規定恐將讓1400位檢察官受到危險；現今三星級至五星級的飯店餐廳約在3萬元至5萬元間，算起來一人會超過3000元，若檢察官參加婚宴，恐會有問題，他認為應要修法。

移送機關法務部代表指出，此案情節重大原因是徐已經預知陳啟莊會支付餐費，卻仍找4名檢察官參加，形成多名檢察官接受高價宴飲的形象，造成社會譁然；檢察官本身應對廉潔要有自我要求，被付懲戒人雖然口頭上稱抱歉，但從其陳述內容、對檢察官倫理規範的解釋，可見仍對自身行為無感、不明白社會對檢察官的期待。

法務部代表表示，被付懲戒人以婚宴舉例，但難道參加婚宴不會包禮金嗎？怎會舉這種例子，檢察官的行為違背社會期待，就是違反倫理規範，請庭上考量徐的態度審酌。

徐名駒強調，針對修法的部分，他是說他的研究，並沒對法務部不敬，「法務部是我愛護的機關，我還希望有機會能為法務部貢獻，我深刻檢討、反省，懇請合議庭審酌。」

審判長最終諭知本案將於本月1月23日上午10時宣判。

