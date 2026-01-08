為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    哥染指弟前妻放話「X你老婆爽」！南投男追砍殺人 改判傷害少關5年

    2026/01/08 16:59 記者許國楨／台中報導
    李男持刀追砍胞兄，台中高分院改傷害罪判2年6月。（資料照）

    南投縣李姓男子懷疑胞兄與自己前妻有染，情緒長期積壓爆發激烈衝突，雙方口角迅速升高為肢體衝突，過程中胞兄更語出挑釁，怒嗆「X你老婆爽」、「要殺你女兒」，徹底踩爆李男理智底線釀持刀追砍血案。而這起認定為家暴殺人未遂的案件，歷經上訴後出現重大逆轉，二審改傷害罪論處。

    經查，李男與胞兄、母親同住，先前曾對母親施暴，法院於2021年間核發保護令，2022年5月案發當天，李男因懷疑哥哥與前妻關係曖昧，雙方先在屋內互毆，隨後李男持刀朝哥哥頸部、胸口等要害揮砍，造成哥哥重傷倒地，所幸及時逃出屋外送醫，才撿回一命。

    案情並未就此平息，隔月，李母因廚房雜亂出言勸阻，李男認為母親偏袒哥哥，情緒再度失控，當場對母親飆罵三字經及「臭女人、臭三八」等字眼，違反保護令。

    一審時，李男辯稱自己才是長期受害者，當天哥哥不僅出言羞辱，還揚言殺害其女兒，甚至手持汽油瓶恐嚇，自己是在極度憤怒與恐懼下，實在氣不過才反擊。其辯護人也主張，胞兄言行在客觀上已達「足以引起公憤」程度，應屬義憤傷害，請求從輕量刑。

    然一審法院仍認定李男犯行重大，依家暴殺人未遂判刑7年6月，違反保護令判3月，得易科罰金，但台中高分院二審審酌衝突過程、雙方互毆情形及犯意程度，認定尚難證明李男具殺人故意，近日改以傷害罪判處2年6月有期徒刑，其餘上訴駁回。

