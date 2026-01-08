與讀國小女友「嚐禁果」 超商店員賠60萬換緩刑

超商店員被控與讀國小女友發生1次性行為，他賠60萬元，獲法院判他1年8月、緩刑5年。（示意圖）

基隆市王姓便利超商店員，被控於前年底在住處與當時未滿14歲的國小女友小倩（化名）發生1次性行為。基隆地院審理時，王男認罪，並與小倩父母達成60萬元調解，法官依王男犯「對未滿14歲女子為性交罪」判處1年8月徒刑，緩刑5年；緩刑期間，嚴禁王男與小倩有任何接觸與聯絡。

王男前年12月間，邀請交往中小倩前往他基隆住處，發生1次性行為。案發後，警方依小倩指訴、現場手繪平面圖及雙方對話紀錄截圖等證據將王男送辦。王男在檢方調查期間坦承犯行，並對自己的行為深表悔悟。

法官審理後認為，王男明知小倩未滿14歲，身心發育尚未成熟，為滿足私慾與小倩發生性行為，行為確有不該，但考量2人當時為男女朋友關係，且是在女方同意下發生行為，其犯罪手段與情節與一般強暴的性侵害案件相比相對較輕，加上王男與小倩父母達成60萬元和解，小倩父母也願意給王男自新機會，依刑法第59條情堪憫恕減刑條款，予以減輕其刑。

法官依王男犯「對未滿14歲女子為性交罪」判處1年8月徒刑，緩刑5年。但為了保護小倩，法官依「兒童及少年福利與權益保障法」規定，命王男在緩刑期間內除了必須依約賠償外，嚴禁與小倩有任何形式的接觸與聯絡。法官並在判決中特別提醒王男，緩刑期間若違反賠償命令或違法接觸小倩，情節重大者將被撤銷緩刑，屆時仍須入監服刑。

