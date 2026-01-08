哪裡來的噪音？台南男疑幻聽頻報警未改善 放煙火嚇鄰居被函送

台南市陳姓男子疑似幻聽、稱不滿鄰居噪音，吵了近1個月，直到本月4日放煙火嚇鄰居，遭強制送醫，並依法偵辦。（民眾提供）

陳姓男子有精神疾病史，去年12月4日起疑似幻聽發作，指隔壁發出噪音連日報案，2家因此鬧不愉快互相報案，本月4日，陳男到鄰居家放煙火引起恐慌、遭強制送醫，警方表示將依公共危險、恐嚇移送偵辦。

據了解，35歲的陳男沒有吸毒習慣，但先前曾由家屬陪同就醫，治療後一度恢復正常出院，不過從去年12月初開始，向警方反映隔壁刻意發出聲響，包含夜間敲擊與低頻噪音等。員警接獲報案後多次到場，並訪問附近住戶查證，均未發現可疑聲源，也未接獲其他住戶反映。

陳男對警方查訪結果不接受，數度到隔壁住戶門口理論，雙方因噪音指控發生口角，鄰居也因此報案，指陳男頻繁上門造成困擾，2戶住家遂陷入反覆報案循環，警方多次到場，但衝突都沒有升級、到警方要以強制力介入程度，因此在勸導後留下處置紀錄。

直到4日深夜，陳男前往鄰居家門口施放煙火，鄰居見火光與爆裂聲響驚恐報案，員警到場後認為陳男行為涉嫌恐嚇、公共危險，他疑似情緒與行為不穩，可能有傷人疑慮，因此依規定將他強制送醫。

陳男送醫後言行又恢復正常、也沒有出現幻聽，警方指出，陳男施放煙火行為已造成鄰居恐懼與社區不安，目前已彙整相關事證，將他依公共危險、恐嚇等罪嫌函送台南地檢署。

