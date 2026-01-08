刑事警察發展館數位轉型 刑事局：展現偵查與科技鑑識實力

刑事警察發展館數位轉型，今舉辦啟用典禮。（記者邱俊福翻攝）

刑事警察局成立長達16年的「刑事警察發展館」，因應不斷改變的犯罪樣態與科技發展，去年底完成大規模重新規劃，正式遷移至刑事科技大樓一樓大廳，今天舉辦啟用典禮；刑事局強調，該館全面呈現刑事警察史蹟、專案實務及重大案件的歷史意涵，引導民眾對未來刑事藍圖有前瞻性的認識，可展現刑事偵查與科技鑑識與時俱進的實力。

刑事局表示，該館自2007年起籌建，動員全局700餘位刑警力量，歷經探案與徵稿等階段，於2010年初次落成，為打破傳統靜態展示限制，此次改建導入數位科技與互動展示，將原本位於高樓層的封閉空間轉化為一樓開放式展示中心。

請繼續往下閱讀...

展場入口處設置一面智慧資訊互動形象牆，透過聲光科技與動態設計，彰顯刑事警察守護社會的英雄形象，現有展區依主題規劃為跨境合作、犯罪預防、打擊犯罪、刑事偵查、數位科技、刑事鑑識科學與防爆科技等七大領域。

此次，升級在保留部分展櫃的基礎上，重新優化展示內容，讓參觀者能以更直觀的方式理解警政工作的核心，透過沉浸式體驗，深入感受刑事警察在台灣治安史上的重大貢獻與科技應用成果。

另為發揮教育與警示功能，館內新增四個重要刑案專區，以情境重現與多媒體展示方式，帶領深入了解歷年重大案件的偵查過程及其社會影響，也新設兩處「沉浸式犯罪宣導互動區」，透過遊戲化操作、問答體驗及虛擬情境模擬，讓參觀者在互動中增進防範犯罪知識，從而降低被害機率，而原有牆櫃則重點展示國際及兩岸合作的珍貴文物，突顯我國刑事警察在跨境執法中的關鍵角色與傑出成效。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法