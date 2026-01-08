為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    基隆和平島凶殺案3歹徒互推卸責 全被羈押禁見

    2026/01/08 15:03 記者林嘉東／基隆報導
    基隆市警二分局偵辦和平島林姓男子遭人持刀砍傷案，於案發9小時後，逮到周女、曾男與陳男等3人剛吃完麵，從中船路某麵店走出，當場逮捕周女等3人。檢察官複訊後聲押3人禁見獲准。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市警二分局偵辦和平島林姓住戶6日遭人持刀砍傷案，當晚逮獲周姓女子夥同陳姓與曾姓男子等人行兇，漏夜將周等3人依殺人未遂罪送辦。基隆地檢署複訊時，周等3人均否認持刀砍人，加上警方未查扣到兇刀，檢方以周等3人有串證、滅證之虞向法院聲請羈押；法院今（8）日凌晨裁准將3人收押禁見。

    基隆市和平島6日發生林姓男子在住處，遭認識的歹徒持刀砍殺腹部、腳部等處，還好及時送醫急救脫險。案發後，警二分局偵查隊成立專案小組全城追緝，掌握45歲周姓女子開著租賃車，搭載33歲陳姓男子、32歲曾姓男子等人前往犯案；周女等人犯案後，開車四處藏匿。

    當晚6時許，警方先在基隆市中船路逮到游姓毒品通緝犯，接著發現周女、曾男與陳男等3人剛吃完麵，從中船路某麵店走出，當場逮捕周女等3人；警方隨後在周女、曾、陳及游男等人身上分別查獲安非他命及依託咪酯。據指出，周女等3人面對警方詢問誰持刀砍傷林男，均否認行兇；至於，周等3人為何前往林住處，周女等3人供稱，是為了解決林男與周女的婚姻糾紛。

    警詢後，將周女等3人依殺人未遂罪嫌移送基隆地檢署偵辦；檢方複訊時，周女、曾男與陳男均否認行兇，加上警方未查扣到兇刀，與林男急救後仍在加護病房觀察中，尚未能製作筆錄，檢方以周女等3人有串證、滅證之虞向法院聲押禁見；法院今天凌晨裁准收押禁見周女等3人。

