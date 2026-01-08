加里山驚見背包疑山難？ 消防急搜3小時竟是忘帶下山

苗栗縣消防局昨（7）日下午接獲山友報案，指加里山9號樁發現1個黃綠色背包，擔心可能為登山客墜谷或失蹤。（圖由消防提供）

苗栗縣消防局昨（7）日下午接獲山友報案，指加里山9號樁發現1個黃綠色背包，擔心可能為登山客墜谷或失蹤，派遣南庄消防分隊人員上山搜救，並搜尋登山相關網路社群平台，確認是登山客忘記帶下山，虛驚一場。此外，消防人員也將該背包帶下山，請失主到南庄分駐所認領。

苗栗縣消防局於昨天下午2點多，接獲山友報案指，加里山9號樁發現1個黃綠色背包，擔心可能為登山客墜谷或失蹤，派遣南庄消防分隊人員上山搜救。

請繼續往下閱讀...

因加里山9號樁離登山口約需3個小時路程，且加里山午後易起濃霧，加上冬天較早天黑，恐增加搜救難度，搜救小組整裝於3點出發後，快馬加鞭，於5點半抵達現場，發現該背包。

上山搜救期間，苗縣消防局第三大隊人員，也協助搜尋登山相關網路社群平台回饋資訊，發現有網友於社群平台發文附照表示，背包遺留在加里山，若有山友發現，懇請協助帶下山。照片中的背包，即與搜救小組現場發現的一模一樣。

經消防人員與該名發文網友取得聯繫，確認背包內容物後，證實為該網友不慎遺留；消防人員也將該背包帶下山，送交警方，請該網友到南庄分駐所認領。

苗縣消防局呼籲，進入山區活動時，務必妥善保管隨身物品並於離開時一併帶離，若有發現疑似「遺失之個人物品」，在未發現明顯危急情況下，可先向警方報案，依遺失物程序處理，確保救災能量留給真正需要的緊急案件；正確通報、善用資源，才能共同守護登山安全與救災效率。

搜救小組整裝出發，快馬加鞭於5點半抵達現場。（圖由消防提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法