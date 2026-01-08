為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    新北拖板車違規右轉 自行車女騎士被撞困車底險被輾

    2026/01/08 14:56 記者吳仁捷／新北報導
    張姓拖板車司機違規右轉，加上視線死角，撞上騎自行車過馬路的卓女，造成她一度受困車底，到院骨折急救；圖為車禍現場。（記者吳仁捷翻攝）

    張姓拖板車司機違規右轉，加上視線死角，撞上騎自行車過馬路的卓女，造成她一度受困車底，到院骨折急救；圖為車禍現場。（記者吳仁捷翻攝）

    張姓男子今天上午駕駛拖板車途經新北市板橋文化路、民生路口，疑違規右轉不慎撞上騎在行人穿越線上的卓姓女騎士，險些輾過她身體，導致卓女受困，所幸逃過死劫，但仍造成她大腿骨折，緊急送醫開刀，張男雖未酒駕，但將吃上過失傷害官司，警方也對違規右轉的張男開罰；初判違規加上未注意視線死角釀禍。

    新北市警海山分局今天上午10時許獲報，板橋區文化路二段與民生路口發生拖板車與一輛自行車車禍，1名女騎士受困車底，警方到場，發現張男駕駛拖板車行經路口，未依標誌標線違規右轉，碰撞騎乘自行車的卓女，造成卓女一度受困，脫困後意識清醒，到院被檢出大腿骨折，緊急開刀救治。

    警方對駕駛張男酒測，交通違規部份，依違反道路交通管理處罰條例第48條開單舉發；現場依規定拍照、測繪，並調閱監視器影像，釐清事故原因，事故現場於11時許排除，恢復往來人車通行。

    張姓拖板車司機違規右轉，加上視線死角，撞上騎自行車過馬路的卓女，造成她一度受困車底，到院骨折急救；圖為車禍現場。（記者吳仁捷翻攝）

    張姓拖板車司機違規右轉，加上視線死角，撞上騎自行車過馬路的卓女，造成她一度受困車底，到院骨折急救；圖為車禍現場。（記者吳仁捷翻攝）

    張姓拖板車司機違規右轉，加上視線死角，撞上騎自行車過馬路的卓女，造成她一度受困車底，到院骨折急救；圖為警方疏導交通。（記者吳仁捷翻攝）

    張姓拖板車司機違規右轉，加上視線死角，撞上騎自行車過馬路的卓女，造成她一度受困車底，到院骨折急救；圖為警方疏導交通。（記者吳仁捷翻攝）

    熱門推播