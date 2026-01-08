台東警車開上分隔島 撞倒交通號誌幸無人傷

警車開上分隔島撞上路燈。（警方提供）

實在是經驗不足！台東市區今發生一起警車自撞意外，一派出所警員在巡邏時，於大路口迴轉，疑似經驗不足加上太過緊張，警車迴轉過頭開上分隔島，不僅夷平一排矮小行道樹，也撞倒交通號誌，所幸僅有車、物損壞，警員無恙。由於全國普遍警員人嚴重欠缺且警員非有意為之，分局和學長們只能說「人沒事就好」，但內心滴血「這車今天本來是要還我們的，如今又要修了」。

台東分局表示，今早7時許，台東一派出所林姓員警於執行勤務途中發生交通事故。經了解，該員警於駕駛巡邏車前往執行勤務途中，行經台東市連航路一帶，於路口迴轉時因操作不慎，車輛碰撞分隔島路燈而肇事。本事故未造成人員受傷，員警經檢測酒測值為零，詳細肇事原因仍待進一步釐清中。

就監視器畫面可見，警車在路口打方向燈、等待迴轉，待來車駛過後，警車迴轉卻過了頭，車頭方向偏向分隔島，但方向盤卻未回正，或駕駛雙手亦未鬆開，油門仍是輕踩，最後以極慢速下推平一排行道樹後，撞倒交通號誌停下，事故也造成車頭受損，所幸人員無恙。

警局內部分析，肇事員警23歲，分發至此才3個月，「看起來就是畢業不久，在學校拿到駕照後也不常上路」，推測方向偏移後又因過度緊張還想踩煞車卻踩錯、腳還留在油門上所致，「總之就是不熟練又太緊張」。

警局的學長們說，如今警力嚴重缺乏，每位學弟妹都是寶，「只要不影響民眾權益、不是什麼大錯，實在不忍心苛責，但訓練還是有必要」，只是這輛車也不是該派出所所有，「還是跟我們單位借來的，而且今天就要還！」，自己現在有股「女兒出嫁當天卻發現花轎沒人、人逃婚」的感覺。但學長還是強忍難過道:「學弟，沒關係，多練練就好，請好好安心從警」，強調學長們還是很有愛心。

警員也乖乖受測。（民眾提供）

