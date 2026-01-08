蜂王飲下藥迷昏小姐硬上事後竟給玩具鈔 網紅「房董」白嫖慘了

「房董」過去曾在夜店被黑幫強迫灌下一大壺酒。（資料照）

台中市房姓男子曾因夜店炫富、搭訕女性惹禍，甚至遭黑幫押往公墓私刑而爆紅的網紅「房董」，多年後再度躍上新聞版面，卻已從話題人物變成被告，被控假借性交易名義，將安眠藥摻入飲料迷昏應召女子性侵，還丟下玩具鈔票「白嫖」落跑，此案一審判刑9年，台中高分院二審近日駁回上訴，維持原判。

判決指出，房姓男子明知無力支付性交易費用，仍於2022年12月20日凌晨，透過LINE聯繫雞頭仲介，謊稱願以50分鐘7000元進行性交易，誘使應召女子前往台中市某男士三溫暖赴約，雙方碰面後，房男拿出事先摻入安眠藥蜂王膠原飲誆稱「喝了變漂亮」，在對方不疑有他飲用後，女子逐漸感到頭暈、意識模糊，喪失反抗能力遭房男性侵得逞。

犯案後，房男趁女子昏睡之際，將預備好的14張面額1000元、印有「玩具鈔票」、「魔術印製廠」字樣的假鈔放在床邊後逃離現場，企圖製造已付款假象，藉此換取免付費性服務，女子清醒後驚覺下體疼痛且一絲不掛，拿著鈔票到櫃檯結帳時，才發現紙質異常，確認全是假鈔。

三溫暖員工見她精神恍惚，懷疑遭下藥，立即保留飲料空瓶並協助報案，警方送驗後，在瓶身檢出房男DNA，並確認含有安眠藥成分，成為關鍵證據，房男到案後僅坦承使用假鈔詐欺，否認下藥性侵，辯稱雙方為合意性交。

但法院查出他曾至精神科就診並取得該款藥物，且假鈔觸感與真鈔差異明顯，若被害人意識清楚，不可能毫無察覺即收下，認定其辯詞不足採信，一審依「以藥劑犯強制性交罪」判處有期徒刑9年，並沒收犯罪所得及工具，二審認定原審認事用法無誤、量刑妥適，駁回上訴，全案仍可上訴。

回顧房男過往爭議，2015年間曾假扮酒店公關、模特兒經紀，在夜店炫富搭訕，實則騎腳踏車跑夜店，因招搖行徑遭黑幫押至公墓羞辱，相關影片一度瘋傳，未料多年後，竟從昔日被害者角色，轉為性侵加害人。

