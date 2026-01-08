台中警友站副站長涉七期虐殺論罪 檢：死者體無完膚慘遭凌遲

台中第六分局警友站劉姓副站長等人，涉嫌凌虐許姓男子致死，檢察官今天指死者體無完膚根本遭受凌虐酷刑，強調3人觸犯私行拘禁凌虐致死罪。（民眾提供）

台中市第六分局警友站劉姓副站長，2024年夥同另一名劉姓男子、石姓男子和林姓少年，聯手將許姓助理（28歲）凌虐致死，台中地院國民法庭今天持續進行審理，檢察官強調3名犯嫌用棍棒、皮帶、鐵鎚持續毆打，還用老虎鉗拔牙、辣椒醬與酒潑灑，造成許男全身62處傷口，可說是歷經酷刑、體無完膚的精神虐待與非人道行為，犯行符合私行拘禁凌虐致死，3人對罪責無意見，其中劉姓被告更當庭認錯，表示非常後悔，願意承擔責任。

這起命案發生在2024年10月18日，劉姓副站長和許姓男子疑因傳播小姐款項以及許男歷來請款事宜，在台中七期豪宅發生嚴重爭執，劉嫌夥同石姓助理、劉姓友人叫許男待在陽台、脫掉全身衣物，陸續遭鋁製球棒、皮帶、榔頭毆打，還有六角鈑手戳刺、尖刀割刺、噴槍型打火機灼燒、電擊棒電擊、空氣槍射擊、吸塵器尖端戳刺以及老虎鉗夾拔牙齒、酒及辣椒醬潑灑，凌虐兇器高達10種，手段相當兇殘，許男在被凌虐毆打1天後傷重死亡。

台中地院國民法庭本週進行審理，今天持續開庭，檢察官表示，3人不但用鋁棒、皮帶、鐵鎚毆打許男，並強迫服用毒品，還用老虎鉗拔牙、打火機灼燒、酒及辣椒醬潑灑，許男歷經「酷刑」，可說被打得體無完膚，3人的犯行符合刑法「三人以上共同攜帶兇器對被害人施以凌虐而私行拘禁致死罪」。

檢察官並斥責3人，雖沒有打死者的致命部位，但讓他延續生命，是要讓他維持痛苦凌遲，讓他要死也不行，可以說是精神虐待加上非人道行為，是對生命尊嚴的全面否定。

3人對於罪責都沒有意見，其中劉姓男子表示，非常後悔，誠心承認錯了，雖然自己沒有毆打死者，但沒有阻止他們的行為，還參與綑綁，願意為自己錯誤承擔責任。

劉姓副站長的辯護人則表示，劉男已經承認打人等犯行，沒理由不承認用老虎鉗拔牙，但劉男表示他真的沒有，因現場沒找到掉落的牙齒，法醫也無法確認死者牙齒的缺損是被拔牙造成，希望法官能斟酌此情況。

