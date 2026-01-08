網傳捷運A8站商場有人亮30公分「長刀」 警追查曝真相

龜山警分局大華派出所加強百貨商場巡查。（記者鄭淑婷翻攝）

有民眾昨（7）日晚間在Threads上發文指出，他在桃園龜山A8站百貨商場遇到男子突然亮出30公分長刀，龜山警分局表示，經查該時段未接到相關報案，為求謹慎兩度前往百貨並調閱監視器，初步了解男子手上拿的並非長刀而是鐵尺，大華派出所已加強商場警衛建立聯繫管道及周邊巡邏，如有發現不法將依法究辦。

網友發文指出，昨天晚上7點多跟家人吃完晚餐，在A8百貨商場1樓櫃檯折抵完停車費，遇到1個男子從大門衝進來大聲罵了連串話後，突然拔出1把30公分左右的刀子，很快速地往手扶梯2樓走，第1次遇到瘋子在面前拔刀，想想如果他當場砍人的話，他帶著女兒可能很難躲掉。

發文一出讓眾多網友留言「天啊！好可怕」，且A8捷運站尖峰時間人潮多，警方得知後隨即前往百貨了解，今早再次前往查訪並調閱監視器。龜山警分局表示，針對網友貼文指出在龜山區復興一路A8購物商場有男子持刀揮舞，經查該時段未曾受理民眾報案，貼文的網友未報案，現場也沒有其他民眾報案，經查訪現場相關人員表示，當時並未有民眾持刀揮舞等情事，僅有1男子攜帶鐵尺進入商場，並往捷運站方向行走，調閱商場監視器亦無發現相關可疑人物及任何恐慌情事。

龜山警分局表示，大華派出所已加強商場警衛建立聯繫管道及周邊巡邏，發現不法依法究辦。

警方訪查相關人員並調閱監視器，初步調查該名男子手上拿的是鐵尺而非長刀，圖片為類似款鐵尺。（記者鄭淑婷翻攝）

