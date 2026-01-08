為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    網傳捷運A8站商場有人亮30公分「長刀」 警追查曝真相

    2026/01/08 14:50 記者鄭淑婷／桃園報導
    龜山警分局大華派出所加強百貨商場巡查。（記者鄭淑婷翻攝）

    龜山警分局大華派出所加強百貨商場巡查。（記者鄭淑婷翻攝）

    有民眾昨（7）日晚間在Threads上發文指出，他在桃園龜山A8站百貨商場遇到男子突然亮出30公分長刀，龜山警分局表示，經查該時段未接到相關報案，為求謹慎兩度前往百貨並調閱監視器，初步了解男子手上拿的並非長刀而是鐵尺，大華派出所已加強商場警衛建立聯繫管道及周邊巡邏，如有發現不法將依法究辦。

    網友發文指出，昨天晚上7點多跟家人吃完晚餐，在A8百貨商場1樓櫃檯折抵完停車費，遇到1個男子從大門衝進來大聲罵了連串話後，突然拔出1把30公分左右的刀子，很快速地往手扶梯2樓走，第1次遇到瘋子在面前拔刀，想想如果他當場砍人的話，他帶著女兒可能很難躲掉。

    發文一出讓眾多網友留言「天啊！好可怕」，且A8捷運站尖峰時間人潮多，警方得知後隨即前往百貨了解，今早再次前往查訪並調閱監視器。龜山警分局表示，針對網友貼文指出在龜山區復興一路A8購物商場有男子持刀揮舞，經查該時段未曾受理民眾報案，貼文的網友未報案，現場也沒有其他民眾報案，經查訪現場相關人員表示，當時並未有民眾持刀揮舞等情事，僅有1男子攜帶鐵尺進入商場，並往捷運站方向行走，調閱商場監視器亦無發現相關可疑人物及任何恐慌情事。

    龜山警分局表示，大華派出所已加強商場警衛建立聯繫管道及周邊巡邏，發現不法依法究辦。

    警方訪查相關人員並調閱監視器，初步調查該名男子手上拿的是鐵尺而非長刀，圖片為類似款鐵尺。（記者鄭淑婷翻攝）

    警方訪查相關人員並調閱監視器，初步調查該名男子手上拿的是鐵尺而非長刀，圖片為類似款鐵尺。（記者鄭淑婷翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播