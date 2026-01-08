新北三重工廠火警 消防員試圖滅火畫面曝

新北市三重光復路1棟透天厝頂樓加蓋工廠今天上午驚傳火警，消防員滅火後淨空逃生通道，已陸續救下4人，目前意識清醒、檢傷中，至於起火原因，仍待進一步調查釐清。而大火的影片也在社群流傳。（圖擷取自臉書）

新北市三重光復路1棟透天厝頂樓加蓋工廠今天上午驚傳火警，消防員滅火後淨空逃生通道，已陸續救下4人，目前意識清醒、檢傷中，至於起火原因，仍待進一步調查釐清。而大火的影片也在社群流傳。

臉書粉專「我是三重人 We Are Here」PO出1段影片，可以看到影片中不遠處的建築物正在冒出熊熊大火，消防員正在以水柱控制火勢，粉專提醒「請路過民眾小心安全並改道而行，請勿圍觀！光復路二段」。

新北市三重光復路1棟透天厝頂樓加蓋工廠今天上午驚傳火警，由於1樓門口機車燃燒逃生受阻，4名員工衝到頂樓待救，所幸位於安全區，消防員滅火後淨空逃生通道，已陸續救下4人，目前意識清醒、檢傷中，至於起火原因，仍待進一步調查釐清。

消防單位及三重區公所提醒，三重、新莊區及鄰近區域民眾，請門窗緊閉，如要外出，請配戴口罩。

