為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    新北三重工廠火警 消防員試圖滅火畫面曝

    2026/01/08 13:52 即時新聞／綜合報導
    新北市三重光復路1棟透天厝頂樓加蓋工廠今天上午驚傳火警，消防員滅火後淨空逃生通道，已陸續救下4人，目前意識清醒、檢傷中，至於起火原因，仍待進一步調查釐清。而大火的影片也在社群流傳。（圖擷取自臉書）

    新北市三重光復路1棟透天厝頂樓加蓋工廠今天上午驚傳火警，消防員滅火後淨空逃生通道，已陸續救下4人，目前意識清醒、檢傷中，至於起火原因，仍待進一步調查釐清。而大火的影片也在社群流傳。（圖擷取自臉書）

    新北市三重光復路1棟透天厝頂樓加蓋工廠今天上午驚傳火警，消防員滅火後淨空逃生通道，已陸續救下4人，目前意識清醒、檢傷中，至於起火原因，仍待進一步調查釐清。而大火的影片也在社群流傳。

    臉書粉專「我是三重人 We Are Here」PO出1段影片，可以看到影片中不遠處的建築物正在冒出熊熊大火，消防員正在以水柱控制火勢，粉專提醒「請路過民眾小心安全並改道而行，請勿圍觀！光復路二段」。

    新北市三重光復路1棟透天厝頂樓加蓋工廠今天上午驚傳火警，由於1樓門口機車燃燒逃生受阻，4名員工衝到頂樓待救，所幸位於安全區，消防員滅火後淨空逃生通道，已陸續救下4人，目前意識清醒、檢傷中，至於起火原因，仍待進一步調查釐清。

    消防單位及三重區公所提醒，三重、新莊區及鄰近區域民眾，請門窗緊閉，如要外出，請配戴口罩。

    相關新聞請見：

    三重透天工廠火警 4員工逃頂樓獲救

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播