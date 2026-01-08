為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    菲籍旅客動物園遺失護照心焦 文山警調閱監視器速尋回

    2026/01/08 13:27 記者鄭景議／台北報導
    菲律賓旅客在動物園掉了錢包及護照。（記者鄭景議翻攝）

    一名菲律賓籍旅客上週末前往台北市立動物園遊玩時，不慎遺失裝有護照的錢包，由於距離返國時間僅剩2天，旅客焦急萬分向警方求助。台北市警局文山第一分局指南派出所獲報後，立即調閱監視器畫面沿線追查，成功找到拾獲錢包的婦人，並於當日順利取回物品交還旅客，警方高效率作為令外籍旅客感動不已。

    文山第一分局指南派出所指出，警員黃嘉誠、鄭宇倫當天接獲報案後立即趕往現場了解。該名菲籍旅客表示，他在動物園遊玩期間遺失錢包，裡面除了現金財物，最重要的護照也放在其中，如果不慎遺失將無法如期搭機回國。員警深知時間緊迫，隨即展開監視器調閱作業，耐心比對旅客走過的每一處路線。

    在調閱影像過程中，員警逐一檢視監視畫面，發現一名婦人在動物園商店內拾獲錢包後離去。警方隨即根據該名婦人的離開動線循線追查，迅速查明其身分並與之取得聯繫。該名婦人向警方表示，拾獲錢包後原定等返家後，再送到住家附近的派出所報案，所幸警方及時聯繫，讓案件能迅速圓滿解決。

    經確認錢包內的財物與護照均無短少後，警方在當天就將物品交還給焦急等待的旅客。該名菲律賓籍旅客取回護照後如釋重負，對於台灣警察積極且高效率的專業協助表達由衷感謝，並直言如果沒有警方及時伸出援手，恐怕無法順利返國。

