恐怖情人查女友手機 還拔槍抵頭逼解鎖

邱男不滿同居女友跟別的男生聊天，因此持非制式槍抵頭，逼解鎖手機查訊息，女方趁隙報警起獲槍彈。（民眾提供）

邱姓男子因不滿前同居女友與其他男生聊天，拿改造手槍衝去安平區租屋處壓制女方並以槍抵頭，逼她解鎖手機供查閱還恐嚇要讓你死，女方趁隙報警，警方當場獲槍彈，台南地方法院判他6年徒刑並沒收槍枝。

邱男自稱向綽號緯哥的男子取得改造手槍與子彈4顆，他因懷疑女友與其男生聊天，2024年10月晚間拿著改造手槍裝上子彈，到女友的租屋處外埋伏，見女方開門離開便要求回屋談話。女方入屋後，他從口袋拿出手槍，一手持槍抵住女方頭部，另一手壓制她坐在沙發上，要求解鎖手機查看手機，否則就要讓開槍打死她。

同日晚間9時30分許，女方趁邱男不備以手機報警，員警到場時邱男逃離，警方在屋內扣得改造手槍及子彈4顆，槍彈送鑑定後，認定具殺傷力。

辯護人主張，案發時未實際射擊或造成傷害，很難認定有具體風險，且邱男與女友已和解，希望能獲得原諒，邱男的犯罪動機在客觀上足讓一般人同情，請求依刑法第59條減刑，並就持槍部分量處較低刑期以免過苛。

法官認為，邱男明知槍彈是違禁品，還因感情糾紛，就持槍抵著前女友頭部，讓對方受到莫大驚嚇，對社會治安危害大，很難讓人同情，不適用刑法第59條，但考慮邱男坦承犯行並獲告訴人原諒，年僅20歲，以槍砲罪量處5年10月徒刑，並科罰金5萬元，強制罪上處8月徒刑，合併應執行6年。

