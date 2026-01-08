為600元債務翻臉！男子奪刀誤傷自己致死 友人被判8月

蔣、李發生扭打，李男疑誤傷自己而死，蔣被判8月徒刑。（民眾提供）

彰化縣毒癮者李男、蔣男去年7月前往埔心鄉彰化醫院做美沙酮治療，雙方為600元債務起衝突，雙方發生扭打，蔣掏出求生刀自保，卻被李男奪去，雙方展開「奪刀」，李男失去重心，刀子刺入自己的左鎖骨而死。該案經彰化地院審理，法官認為，雙方奪刀過程，極有可能產生「誤傷」，因此判蔣男8月徒刑。

判決書指出，李、蔣兩人為朋友關係，因在彰化醫院做美沙酮治療而相遇，蔣當面要求李返還600元的債務，雙方因此發生口角，進而產生扭打，一路從停車場打到醫院後方的產業道路。

判決書指出，蔣男後頸部被對方勒住，在反抗時從側背包掏出一把求生刀，刀一出，讓對方投鼠忌器，暫時不敢再動手，蔣稍一遲疑，對方把刀子奪走，並劃傷蔣的左小臂，蔣惟恐對方再持刀攻擊，衝上前牢牢抓住對方持刀的右手。

判決書指出，雙方於奮力奪刀的過程中，極有可能造成誤傷。在拉扯之間，李男因身體失衡，踉蹌跌落產業道路旁之稻田，蔣亦跟著跌入稻田，而李在跌落田裡時右手持刀，疑順勢刺入自己的左側鎖骨，造成深達10公分的刀傷。

蔣男見狀，跑回彰化醫院求救，醫院派員將李世送入急診室急救，但因頸動大出血導致休克死亡。

該案發生後，被告主動向友人借行動電話報警，並協助被害人送醫，審酌被告就本案發生的情狀判處8月徒刑。

