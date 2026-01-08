好險有它！開火煮湯竟離家 住警器大響未釀巨災

鍋底都已燒乾，所幸及時撲滅未釀巨災。（圖由消防局提供）

彰化市彰水路一棟民宅今天（8日）突然冒出濃煙，消防局據報派出大批消防員趕抵現場，屋內卻無人應答，消防員破門循著濃煙直衝火場，赫然發現是廚房的鍋具正在爐子上烹煮，鍋底都已燒乾，所幸未竄火讓災情擴大。

消防局發現居民開火烹煮後旋即忘了此事就出門，沒想到整鍋湯燒乾冒濃煙，幸好住處有安裝住宅火災警報器發出巨響，鄰居聽到警報聲趕緊報案，及時撲滅濃煙未釀巨災。

消防局今天上午11點多接獲民眾報案指出，彰化市彰水路一戶民宅住宅火災警報器大響，懷疑有火災發生，消防局立即派11名消防員趕往現場，但大門深鎖無人應答，消防員動用破壞器材破門而入，發現廚房與客廳濃煙密布，循著濃煙進入廚房赫然發現整鍋湯燒乾冒煙，立即將濃煙撲滅，消防員進行排煙處理後解除警報。

消防局提醒，民眾在進行烹煮食物時，務必要「人離火熄」、「湯不滿」，若擔心自己會忘記，可使用鬧鐘或定時器放在屋內或廚房藉以提醒，或選用具有熄火安全裝置及溫度感知功能的爐具，千萬不要以為只是離開火爐一下子，殊不知危險就在此發生。家中各處都應安裝住家火災警報器，在火警發生初期即能發出高分貝警報聲響發揮警示作用，降低生命及財產損失。

鍋具正在爐子上烹煮，鍋底都已燒乾，所幸及時撲滅未釀巨災。（圖由消防局提供）

