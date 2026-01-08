為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    冒名投資達人狠撈破億 7旬婦1367萬一夕蒸發

    2026/01/08 12:21 記者黃佳琳／高雄報導
    周姓男子為首的詐騙集團假冒「理財達人」、「不敗教主」身分，在網路投放投資廣告撈上億元。（圖由民眾提供）

    周姓男子為首的詐騙集團假冒「理財達人」、「不敗教主」身分，在網路投放投資廣告撈上億元。（圖由民眾提供）

    刑事局南部詐欺偵查中心去年初偵破1起假投資詐騙案，持續向上溯源後發現，曾擔任詐團車手頭的29歲周姓男子疑似另起爐灶，重新組織詐騙網絡，以「理財達人」、「不敗教主」身分在網路投放投資廣告，誘騙民眾加入投資群組，實則進行假股票申購詐騙，警方統計，共有39名被害人受害，財損金額高達1億多元。

    警方指出，該集團假冒知名投資名人陳重銘名義與被害人私訊聊天，再由所謂「助理」引導申購股票，營造專業投資假象，誘使被害人陸續匯款。被害人中不乏高齡長者，其中一名7旬馬姓婦人僅因在臉書看到投資廣告心動，單筆即遭詐騙1367萬元，積蓄幾乎一夕歸零。

    警方調查發現，該詐團分工縝密，由周男夥同張姓、夏姓等人，虛設「匯通寶購物公司」、「麗大國際事業股份有限公司」、「恆富勤資產公司」等多家空殼公司，作為洗錢中繼站。被害款項先匯入人頭帳戶，再層層轉匯至空殼公司帳戶，最後由第四層車手提領，刻意製造金流斷點以規避警方查緝。

    專案小組歷經數月跟監蒐證，去年9月24日前往苗栗縣苑裡鎮查獲詐團水房據點，現場查扣詐騙贓款164萬餘元，並起獲愷他命、毒品咖啡包等證物，陸續逮捕周男等26名共犯。全案依刑法詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法及毒品等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦；另張姓詐團首腦已潛逃柬埔寨，警方已發布通緝，全力追緝到案。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

