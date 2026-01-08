中國醫藥大學附醫醫師被控性騷女病患 中市府展開調查

中國醫藥大學附設醫院身心科醫師疑似對女患者性騷擾。（記者蔡淑媛攝）

台中市驚傳中國醫藥大學附設醫院身心科醫師在門診及居家治療時疑似對女患者性騷擾，包括有擁抱等不當身體接觸，至少有3人指控，衛生局證實已經啟動調查，如果醫師利用醫師職務，對病人性騷擾屬實，違反醫學倫理，將移付醫師懲戒委員會審議，最重可廢止醫師證書；醫師則否認性騷擾，強調絕對沒有發生投訴者所說的內容。

這名廖姓醫師已婚，外表斯文、形象親切，深受病患好評，門診量頗大，專長為治療憂鬱症、思覺失調症、焦慮疾患、失智症、睡眠障礙、雙極性情感疾患等，長期致力於社區精神醫學，協助就醫、居家治療等，在社區相當活躍。

請繼續往下閱讀...

去年底傳出該醫師在門診及居家治療時對女患者性騷擾，遭到投訴、檢舉，市府即啟動調查，醫院獲報後，也展開調查，避免傷害擴大，全面對該醫師停權、停診，以及停止相關醫療服務。

社會局證實也受理保護案件通報，並協助進入司法程序，由社工陪同偵訊並由提供心理諮商服務及提供律師費用補助。

該名醫師表示，現在已經進入調查程序他不方便對外說明，但強調絕對沒有對患者性騷擾，「真的不是那樣子發生的！」並非投訴內容所言，事情發生復雜，僅透露3名患者互相認識，他不敢揣測投訴患者的心態。

該醫師說，由於有收到相關威脅的簡訊，讓他感到害怕，此事對家人造成很大的傷害，現在自己的狀況也不好，目前則極力維持不讓家人再受傷害。

許多患者去年底突然接到中國附醫精神科簡訊通知醫師暫停所有門診，感到驚訝，不明究理，到處找他在其他院所的門診，不過全都停診。

網路對廖姓醫師評價兩極，有病友覺得廖姓醫師總是笑臉迎人，帶有諮商師的態度，不只是單純開藥，也會仔細評估及調整用藥；也有病友對他的治療不滿意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法