    首頁 > 社會

    竹東店家大白天陸續遭小偷 警1小時內逮到嫌犯

    2026/01/08 11:53 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣竹東鎮下公館地區饅頭店等店家，昨天大白天陸續傳出遭小偷，警方1個小時速逮涉案的38歲鍾姓男子，業者肯定下公館派出所辦案效率。（擷取自「我是竹東人」臉書粉專貼文）

    新竹縣竹東鎮下公館地區饅頭店等店家，昨天大白天陸續傳出遭小偷，警方獲報後循線查緝，約莫1個小時隨即逮捕到涉案的38歲鍾姓男子，業者肯定下公館派出所辦案效率，特別PO網感謝，也提醒大家注意、避免受害！

    有民眾在臉書社團「我是竹東人」貼文，指昨天上午10點多，下公館山東饅頭店遭竊，「小偷居然在大白天盜竊店家辛苦血汗錢」，報案10分鐘，警察到場瞭解情況，約莫12點歹徒被逮捕，「真心覺得下公館警察辦事效率極佳，感謝辛苦的員警與協助提供監視畫面的好鄰居們」。

    民眾由衷感謝：「遇到的一切，讓我們相信法網恢恢、疏而不漏，堅定覺得無論遇到任何困難，終究會有出口。」

    竹東警分局表示，下公館派出所於昨天上午10點及11點許，分別接獲2名報案人稱自家財物遭竊，警方立即成立專案小組，經擴大調閱監視器畫面發現同一犯嫌所為，當天12點許查獲鍾姓犯嫌，警方偵訊後依竊盜罪移送新竹地檢署偵辦。

    據悉，鍾男落網後供稱因為缺錢，才會鋌而走險。

    竹東警分局呼籲，警方對於犯罪行為絕不寬貸，並將加強轄區巡邏，若民眾發現可疑人士徘徊，請撥打110報案專線，維護民眾財產安全。

