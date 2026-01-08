炫耀自己和妹子嘿咻 兄弟交惡遭外流

黃姓男子與好兄弟交惡後，竟散布他的性愛影片。示意圖。（資料照）

黃姓男子和阿強（化名）原本是交情相當好的朋友，阿強還會傳自己跟妹子嘿咻的影片給黃男欣賞，沒想到兩人交惡後，黃男竟把阿強的性愛影片利用截圖方式外流，阿強報警求助，黃男被依違反個資法判刑5月，得易科罰金。

判決指出，2024年6月，阿強把自己和妹子的性愛影片傳給好兄弟黃男欣賞，黃男把影片存在手機裡反覆回味，幾個月後，兩人因細故鬧翻，黃男為了報復阿強，竟萌生將他的性愛影片外流的念頭。

請繼續往下閱讀...

黃男先註冊新的臉書帳號，再跑到桃園國際機場利用公共WIFI網路信號，將自己加工後的性愛影片截圖上傳到臉書，並寫上阿強的本名「外流，要的私」，阿強剛好滑臉書看到自己的性愛影片遭人上傳，立即報警求助。

警方循線找到散布性愛影片截圖的黃男送辦，高雄地方法院審理時，黃男坦承犯行，並賠錢與阿強達成和解，法官認為他僅因與阿強關係交惡，就散布他人性愛影像，侵犯人格及性隱私權益，考量雙方已達成和解，因此依違反非公務機關非法利用個人資料罪判刑5月，得易科罰金，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法