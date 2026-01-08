為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    炫耀自己和妹子嘿咻 兄弟交惡遭外流

    2026/01/08 11:28 記者黃佳琳／高雄報導
    黃姓男子與好兄弟交惡後，竟散布他的性愛影片。示意圖。（資料照）

    黃姓男子與好兄弟交惡後，竟散布他的性愛影片。示意圖。（資料照）

    黃姓男子和阿強（化名）原本是交情相當好的朋友，阿強還會傳自己跟妹子嘿咻的影片給黃男欣賞，沒想到兩人交惡後，黃男竟把阿強的性愛影片利用截圖方式外流，阿強報警求助，黃男被依違反個資法判刑5月，得易科罰金。

    判決指出，2024年6月，阿強把自己和妹子的性愛影片傳給好兄弟黃男欣賞，黃男把影片存在手機裡反覆回味，幾個月後，兩人因細故鬧翻，黃男為了報復阿強，竟萌生將他的性愛影片外流的念頭。

    黃男先註冊新的臉書帳號，再跑到桃園國際機場利用公共WIFI網路信號，將自己加工後的性愛影片截圖上傳到臉書，並寫上阿強的本名「外流，要的私」，阿強剛好滑臉書看到自己的性愛影片遭人上傳，立即報警求助。

    警方循線找到散布性愛影片截圖的黃男送辦，高雄地方法院審理時，黃男坦承犯行，並賠錢與阿強達成和解，法官認為他僅因與阿強關係交惡，就散布他人性愛影像，侵犯人格及性隱私權益，考量雙方已達成和解，因此依違反非公務機關非法利用個人資料罪判刑5月，得易科罰金，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播